La pandemia detuvo todas las producciones de Marvel Studios. Se esperaba que la fase 3 del UCM comience en abril con el estreno de Black Widow en los cines, pero se tuvo que mover hasta inicios del 2021.

Tras esta pausa forzada por el coronavirus, la productora ha dado inicio a la tanda promocional de sus nuevas series y películas. WandaVision es la primera serie de Marvel que se estrenará en Disney Plus.

Esta serie ha programado su estreno para el 15 de enero del 2021 y ya comparte sus avances en YouTube. Recientemente, se compartió un teaser llamado ‘Realidad’, en donde se pone en duda la nueva vida de Scarlet Witch.

Recordemos que producción nos muestra a Vision una vez más con vida pero en una realidad que nadie comprende. Según las teorías, Wanda Maximoff estaría creando una realidad alterna con los poderes remanentes de la gema de la mente y está afectando a todas las personas alrededor.

¿Cuántos capítulos tendrá WandaVision en Disney Plus?

La miniserie que amplía la parrilla de producciones de la fase 4 del UCM, WandaVision, se emitirá todos los viernes desde el 15 de enero hasta el 5 de marzo del siguiente año. En total se esperan ocho episodios y dejarán el camino listo para la llegada de la serie The Falcon and the Winder Soldier.

Recordemos que la serie que mostrará la herencia de Capitán América se estrenará en 19 de marzo de 2021.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023