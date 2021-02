La serie WandaVision es algo totalmente fuera de los común. Marvel Studios ya dio inicio a la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores con una producción que muestra lo que sucedió luego del chasquido de Hulk en Avengers: Endgame. Lo raro es que la productora nos presenta una historia al estilo sitcom.

Wanda aparentemente ha creado una realidad alternativa en donde ha logrado darle vida a Vision. Lamentablemente, en el proceso ha secuestrado a todo un pueblo que tiene que responder a sus pedidos.

Uno de los detalles curiosos de esta serie es que cuenta con comerciales. No se trata de anuncios de productos reales, sino de elementos que Wanda ha creado. No obstante, en el capítulo 6 vemos un producto alimenticio que no tiene aparente relación con el universo Marvel.

A la mitad del episodio se interrumpe la emisión del programa para anunciar el yogur Yo-Magic. Un niño está varado en una isla desierta y llega un tiburón a darle un yogur. No puede abrirlo y finalmente muere de hambre.

Algunos creen que el tiburón es Mephisto y le da a Wanda lo que desea (traer a la vida a Vision); todo esto para alimentarse de sus poderes. Al final todo terminaría con la muerte de Wanda.

Por otro lado, algunos fans creen que el tiburón realmente es Wanda quien le ha dado a Vision un regalo (la vida) pero eventualmente la muerte es inevitable. ¿Cuál es tu teoría sobre este comercial?

WandaVision: explicación del extraño comercial del tiburón en el capítulo 6. (Foto: Marvel)

WandaVision: ¿Mephisto está de encubierto en Pietro Maximoff?

Los dos hijos de Wanda se preparan con Pietro para salir a las calles, mientras que Vision intenta escapar de esta realidad alterna. Curiosamente, el supuesto hermano de Wanda le comienza a preguntar cosas sobre lo que está sucediendo.

No obstante, hay otros momentos en donde se muestra consiente de la realidad. Llega a comentar en un momento que afirma que le dispararon y murió pero regresó gracias a los poderes de Wanda.

A su vez, comenta que Vision no podría morir dos veces. Allí es cuando Wanda se da cuenta de que este Pietro es un personaje extraño a la realidad que ella presuntamente ha creado.

Finalmente, la teoría cierra con la advertencia de una reveladora frase de Pietro: “desata el infierno, demonio”. Recordemos que Mephisto es quien crea a estos gemelos, los cuales eventualmente se terminan transformando en Nuevos Vengadores.