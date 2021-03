Agatha Harkness fue la gran sorpresa del final de WandaVision. Marvel Studios estrenó esta serie de forma exclusiva de Disney Plus, la plataforma de stream de series y película de la marca del ratón.

Así es como comenzó la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores: con elementos paranormales. Se ha revelado que las brujas existen en este universo y tiene injerencia en la vida de Wanda, ya que ella ha sido elegida por la Magia del Caos para destruir la Tierra.

Por supuesto, muchas teorías se compartieron durante la emisión de los últimos capítulos, sobre todo se comentó acerca de la aparición de Mephisto. Tanto el director, como los guionistas se han encargado de responder al respecto.

Recientemente, Jac Schaeffer, guionista de WandaVision, comentó en una entrevista con el medio Deadline que las teorías de las comunidad no eran alocadas pero poco viables.

“No pensamos que esta serie necesitaba un gran mal. Quiero decir, el gran mal es el dolor, ya sabes, y esa es la historia que estábamos contando, y luego obtuvimos un malvado extra en la forma de Agatha Harkness, que terminó facilitando la terapia de Wanda, así que sí, creo que nos sentimos muy bien con eso”, explica.

Mephisto nunca estuvo detrás moviendo los hilos para que Wanda creara esta realidad de bolsillo en Westview. Marvel Studios se centró en conectar esta historia con Doctor Strange 2 antes de presentar a nuevos villanos que darían pie a una nueva temporada de la serie.

Señor Scratchy era un terrorífico villano pero se eliminó esta escena

El director de la serie, Matt Shakman, comentó en el podcast Fatman Beyond que los tiempos de post producción fueron sumamente cortos y tuvieron que comprometer algunos detalles para que todo llegue a tiempo.

Inicialmente, se esperaba que se estrenen tres capítulo de WandaVision en Disney Plus en un mismo día pero se tuvo que compartir solo uno para darle tiempo a los editores para que añadan los efectos especiales a los últimos episodios.

A su vez, explicó que el conejo Señor Scratchy sí era un demonio que ayudaba a Agatha Harkness.

“Tuvimos una secuencia completa en la que Darcy, Monica [y] Ralph se encuentran con los niños, y están en la casa de Agatha, y piensan que tal vez deberían robar el Darkhold del sótano porque los niños lo han visto allí cuando estaban siendo rehenes. Y bajan a buscar el libro, y cuando se estiran para tomar el libro, el conejo salta delante del libro. Y dicen, ‘¡Oh, es el Señor Scratchy, es el mejor!’ Y se acercan para arañarlo y él sisea y toda esta transformación del hombre lobo americano en Londres ocurre donde el conejo se convierte en este gran demonio”.

Lamentablemente, el director no menciona a Mephisto, solo se trata de un demonio. Esta escena se descartó debido a que los efectos visuales no estaban acabados; además, por supuesto, de que la escena no estaba realmente conectada con el contexto de ‘batalla final’ contra Agatha.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.