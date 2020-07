Marvel Studios ya ha dado inicio al rodaje de The Falcon & The Winter Soldier, la primera serie que expandirá el Universo Cinematográfico de los Vengadores en Disney Plus, luego del confinamiento por el coronavirus.

No obstante, hay otras producciones que todavía están detenidas debido a la COVID-19. Black Widow, por ejemplo, movió su estreno hasta el 6 de noviembre.

Nuevas fechas de estreno del Universo Cinematográfico de Marvel (posterior a la COVID-19)

Black Widow (6 de noviembre del 2020)

The Eternals (12 de febrero del 2021)

Shang-Shi and the Legends of the Ten Rings (7 de mayo del 2021)

Spider-Man 3 (5 de noviembre del 2021)

Thor: Love and Thunder (11 de febrero del 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo del 2022)

Black Panther 2 (sin fecha definida)

Capitana Marvel 2 (8 de julio del 2022)

Inicialmente, se esperaba que Marvel estrene WandaVision, la serie que mostrará diferentes universos paralelos al estilo de comedia, a finales del 2020. No obstante, un nuevo informe de The Hollywood Reporter afirma que se cambiaría la fecha para primavera 2021 (hemisferio norte).

Esto quiere decir que la nueva serie de Disney Plus se estrenaría entre marzo y mayo del 2020. “Otros espectáculos incluyen WandaVision (primavera 2021, si las cosas salen según lo planeado), Loki (también primavera 2021), luego Hawkeye”, se lee en el reporte.