WandaVision ha tomado un giro inesperado luego del estreno del capítulo 4. Se ha revelado que estos sucesos son posteriores a Avengers: Endgame, exactamente luego del chasquido de Hulk.

Marvel Studios todavía tiene mucho que explicar pero poco a poco la serie va revelando lo que le ha sucedido a Wanda y a esta extraña realidad alternativa. El capítulo 4 finalizó con Rambeau expulsada de la ciudad y mostrando a un Vision muerto.

¿Será un títere de Wanda?, ¿cómo actuará S.W.O.R.D. ante esta situación?, ¿qué personajes nuevos veremos en el futuro? Todas estas preguntas y más serán contestadas en la segunda mitad de la primera temporada.

El capítulo 5 comienza como una sitcom mucho más moderna, ya no en blanco y negro. Wanda y Vision ahora cuidan a los gemelos. La paternidad no es nada fácil especialmente si Wanda no puede utilizar sus poderes con estos pequeños.

Los dos nuevos personajes de este episodio son los niños de siente años (aproximadamente). Así es, en un pestañear de ojos, los bebes crecieron varios años pero causa sorpresa de que haya sido en frente de Agnes y no haya reaccionado.

Otro de los detalles que causó sorpresa que Agnes interrumpió el show para comenzar la escena de nuevo pero todo continuó con naturalidad. Otro de los personajes nuevos de este episodio es un perrito que los gemelos encontraron.

Norm, el colega de Vision en la oficina, por otro lado, vuelve a al realidad con los poderes de la gema de la mente. Solo por un momento recordó quien era y qué debían sacar a Wanda de su cabeza.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.