El viernes 5 de febrero, se estrenará el último episodio de WandaVision. Esta es la serie que narra los sucesos posteriores al chasquido de Hulk en Avengers: Endgame. Hasta el momento, Wanda ha creado una realidad alternativa en un pequeño poblado llamado Westview.

En el capítulo 8 de la serie se explicó que Wanda siempre ha sido una bruja y que comenzó a utilizar sus poderes cuando era pequeña (evitó que explote la bomba de Stark Industries con un hechizo de probabilidad).

Agatha se encargó de que reviviera su pasado para conocer cómo es que es capaz de crear esta realidad alternativa y controlar a todo un pueblo. Se comenta que sus poderes se incrementaron cuando tuvo su primer contacto con la gema de la mente en los experimentos de HYDRA.

El capítulo 9 será el final de la serie y por fin se dará a conocer si los gemelos son reales o solo una creación del HEX. Según las filtraciones, este estreno durará 50 minutos, algo bastante común en esta serie.

A su vez, se ha descartado que Marvel prepare el estreno de un décimo episodio secreto; solo se optaría por una escena post-créditos que nos adelante detalles de la siguiente serie de Marvel: The Falcon and the Winter Soldier.

El 19 de marzo, se estrenará la siguiente serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney Plus. Falcon y el Soldado de Invierno se verán envueltos en nuevas aventuras para determinar quién será el sucesor de Capitán América.

¿Son reales son gemelos de WandaVision?

La comunidad de Marvel cree que, efectivamente, los gemelos sí son reales. Una de las pistas más consistentes es la propia naturaleza de los poderes de Wanda. En el episodio Previously On de WandaVision, Agatha Harkness explica que las creaciones espontáneas de la Bruja Escarlata son tan “reales” que existen como seres orgánicos en Westview.

La muerte de Sparky, por ejemplo, la mascota de Tommy y Billy, a manos de Agatha fue posible, porque el perro en sí existió, fue real y pudo ser matado como un ser vivo cualquiera. Si Wanda pudo hacer esto con Sparky, nada la privaría de hacer lo mismo con sus gemelos.

Otro indicio es la ropa de Monica (Teyonah Parris) como “Geraldine”. Cuando Monica fue expulsada del maleficio, la ropa que llevaba puesta no solo no se desintegró, sino que tampoco volvió a cambiar en el resto del episodio. Se puede creer que la ropa era manipulación sobre algo que ya existía, hay elementos en la vestimenta de Monica antes de la intervención de Wanda en su cambio de apariencia.

¿Por qué la ropa de Geraldine (Monica) no se desintegró como sucedió con Vision cuando salió del Hex? La respuesta sería de que Wanda fue capaz de hacer realidad sus creaciones, de hacerlas tangibles y orgánicas. Entonces, el nacimiento de los gemelos también pasaría por la misma lógica y serían, por lo tanto reales en la serie de Marvel.

