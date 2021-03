Muchos fans estaban esperando a que Mephisto haga su aparición sorpresa al final de WandaVision, la última serie de Marvel en Disney Plus. Como es de esperarse, los fans habían compartido muchas teorías al respecto pero terminó todo por caerse en las últimas fechas de cierre de temporada.

El director de la serie, Matt Shakman, comentó en el podcast Fatman Beyond que los tiempos de post producción fueron sumamente cortos y tuvieron que comprometer algunos detalles para que todo llegue a tiempo.

Inicialmente, se esperaba que se estrenen tres capítulo de WandaVision en Disney Plus en un mismo día pero se tuvo que compartir solo uno para darle tiempo a los editores para que añadan los efectos especiales a los últimos episodios.

A su vez, explicó que el conejo Señor Scratchy sí era un demonio que ayudaba a Agatha Harkness.

“Tuvimos una secuencia completa en la que Darcy, Monica [y] Ralph se encuentran con los niños, y están en la casa de Agatha, y piensan que tal vez deberían robar el Darkhold del sótano porque los niños lo han visto allí cuando estaban siendo rehenes. Y bajan a buscar el libro, y cuando se estiran para tomar el libro, el conejo salta delante del libro. Y dicen, ‘¡Oh, es el Señor Scratchy, es el mejor!’ Y se acercan para arañarlo y él sisea y toda esta transformación del hombre lobo americano en Londres ocurre donde el conejo se convierte en este gran demonio”.

Lamentablemente, el director no menciona a Mephisto, solo se trata de un demonio. Esta escena se descartó debido a que los efectos visuales no estaban acabados; además, por supuesto, de que la escena no estaba realmente conectada con el contexto de ‘batalla final’ contra Agatha.

¿White Vision y los gemelos regresarán al UCM tras WandaVision?

Marvel Studios estrenó WandaVision para dar inicio a la fase 4 de la historia de los Vengadores. Esta producción partió desde el chasquido de Hulk y comenzó a explicar algunas preguntas que los fans tenían pendientes. ¿Veremos de nuevo a White Vision y a los gemelos Billy y Tommy? En el podcast de hoy en Dale Play, sabrás cuál es la situación de ellos para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Arranquemos con White Vision. Ya sabrán que este personaje es en realidad el cuerpo inerte de Vision revivido, por lo que se trata de un Vision sin recuerdos. En un momento del episodio nueve, White Vision recibe del Vision de toda la vida la esencia de la Gema de la Mente.

¿Qué será entonces de White Vision luego de huir tras la revelación de quién es? La respuesta es complicada, porque el Vision original es la fusión de la Inteligencia Artificial Jarvis y la Gema de la Mente. En Avengers: Infinity War, Shuri, la hermana de Black Panther, intentó separar la gema del cuerpo de Vision sin afectar su memoria.

Ahora, lo que hizo el Vision original a White Vision sería el proceso contrario: pasar la esencia de la Gema de la Mente al cuerpo de Vision Blanco. Esto hace de él un personaje nuevo para el UCM y disponible para una futura película o serie de Disney Plus.

Los gemelos Tommy y Billy, por su parte, no están ni vivos ni muertes, sino en un ambiente interdimensional. Podríamos pensar que Mephisto sería quien esté realmente detrás de todas esas creaciones, suponiendo que los gemelos están en el inframundo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.