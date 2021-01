Marvel Studios aplazó la campaña publicitaria de Black Widow debido a la pandemia del coronavirus. Esta era la primera cinta de la fase 4 que debía estrenarse en los cines y la primera producción en dejar los cimientos de la llegada de nuevos héroes.

Ahora toda la atención de la productora está en WandaVision, la serie exclusiva de Disney Plus que se encargará de revelar detalles acerca de los poderes de Scarlet Witch. El 15 de enero se estrenarán los dos primeros episodios de la serie.

Los actores ya están participando en diferentes entrevistas y programas de televisión. Elizabeth Olsen ofreció algunos detalles antes del estreno:

“Nunca hay mucho de lo que podamos hablar en Marvel, pero creo que WandaVision es una progresión natural de lo que sucede en Doctor Strange 2. Creo que Kevin Feige está haciendo un trabajo realmente asombroso entrelazando el formato de televisión con las películas para que podamos contar historias más interesantes en el futuro”, comentó la actriz.

Recordemos que Doctor Strange in the Multiverse of Madness se explorará el tema de los multiversos y se ha confirmado la participación de Elizabeth Olsen como Scarlet Witch.

Básicamente, el poder de la Bruja Escarlata puede alterar la realidad. La discusión actual es qué tipo de personajes de otros multiversos veríamos. Se rumorea que Deadpool o algún X-Men este involucrado.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023