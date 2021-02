En las últimas semanas, se han compartido muchas teorías acerca de quién será el actor sorpresa en WandaVision. Recordemos que Paul Bettany explicó que la serie todavía no ha mostrado a todos los actores que han participado en el rodaje.

Por supuesto, esto se ha puesto en duda debido a que solo hay tres episodios restantes antes del cierre de la temporada 1. Básicamente, no hay tiempo para que este personaje nuevo sea relevante para la trama.

Tom Holland, por supuesto, se ha sumado a la tendencia comentando que quizás Spider-Man sea el cameo sorpresa.

“Estoy obsesionado con eso”, comenta el actor sobre WandaVison. “Es mi cosa de Marvel favorita que he visto” añadió en en su promoción de la película Cherry.

“Nunca he trabajado con Paul. Nunca hemos estado juntos en el set, así que podría ser yo”, comentó entre risas. Ya sabemos que Spider-Man no será el cameo sorpresa pero básicamente porque el actor actualmente se dedica al rodaje de la tercera película del arácnido.

Holland afirma que realmente no sabe cuál es la sorpresa que Marvel tiene entre manos: “Oh, ¿sabes qué? No tengo un Scooby para quien podría ser, realmente no lo tengo. Y no quiero decirlo en caso de que tenga razón, y la gente piense que lo eché a perder. Porque la gente cree que tengo información privilegiada. Así que tendré que mantener la boca cerrada allí. Tengo una pista de quién podría ser”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

Marvel: Loki y Ant-Man 3 conectarían con WandaVision gracias a este detalle

La serie WandaVision, la producción exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, tendrá conexión con Doctor Strange and the Multiverse of Madness y la tercera entrega de Spider-Man. Sin embargo, el séptimo episodio añade a esta fórmula dos obras más de Marvel Studios.

El falso comercial del antidepresivo llamado Nexus y el hecho de que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) es un “Nexus Being” hace que WandaVision tenga vínculos con la próxima serie de Disney Plus Loki y la tercera entrega del Hombre Hormiga, Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Un Nexus Being es una persona tan poderosa que puede alterar las probabilidades fundamentales del universo, esencialmente, reescribir la realidad; una persona que básicamente es el punto focal del universo.

En las historietas de Marvel, cada universo tiene uno de estos seres, lo que significaría que Wanda es el Ser Nexus para el UCM que hemos estado viendo desde Iron-Man en 2008 (Tierra-616 en los cómics).