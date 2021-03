Los fans de los Vengadores tendrás mucho contenido en 2021. Marvel Studios acaba de cerrar la emisión de la temporada 1 de WandaVision y el 19 de marzo se estrenará The Falcon and the Winter Soldier.

Esta última producción será la que introduzca la ‘herencia de Capitán América’. Recordemos que Falcon recibió el escudo de Steve Rogers al final de Avengers: Endgame.

Una de las interrogantes que se abordará en esta serie es ¿debería existir un segundo Capitán América? En los diferentes avances de The Falcon and the Winter Soldier, se ha mostrado a Baron Zemo como villano pero se cree que hasta U.S. Agent tendrá un papel de antagonista.

El actor Sebastian Stan en una entrevista con Total Film, comparó las dos series más recientes de Marvel. “Creo que WandaVision es un programa realmente interesante y diferente de Marvel, y está tonalmente en su propio mundo. Creo que también estamos tonalmente en nuestro propio mundo en línea con lo que han sido las películas de la franquicia del Capitán América: The Winter Soldier, Civil War, por lo que creo que seguimos un enfoque mucho más profundo e identificable”, explica.

“Es una continuación de la historia, y finalmente tenemos suficiente tiempo con estos personajes. Nunca tuvimos la oportunidad de comprender realmente de dónde vienen y la capacidad de explorar eso en el tono de las películas, tener la acción y ahora más del personaje, ha sido realmente agradable”, añandió.

Black Widow tiene nuevo traje en el detrás de cámaras

Ante la espera, se comienzan a compartir las fotos del detrás de cámaras. Recientemente, se mostró una foto de Scarlett Johansson con un nuevo traje, el cual es gris y escapa al estilo que se había mostrado en el UCM (totalmente negro).

Deborah Lamia Denaver, experta en maquillaje para cine y series, fue quien compartió la fotografía en donde trabajaba en la caracterización de Johansson en la viuda Negra.

Por otro lado, Marvel Studios anunció que The Falcon and the Winter Soldier será la siguiente serie del UCM a estrenarse en Disney Plus. El 19 de marzo compartirá su primer episodio en la plataforma.

