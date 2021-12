Marvel: WandaVision, What If...? y más entre las series más pirateadas de 2021

No importa el precio del streaming, la piratería siempre se abrirá espacio en el mercado. Curiosamente, la piratería también es índice de éxito: las copias y descargas ilegales se deben a la necesidad de consumir la película o la serie, y nada más “pirateable” que las producciones de Marvel.

TorrentFreak, el blog dedicado a reportar las últimas noticias del protocolo BitTorrent y de intercambio de archivos, ha compartido el ranking de series más pirateadas de 2021. Un detalle curioso es que la lista de diez títulos está compuesta por series de superhéroes.

MARVEL | Las diez series más pirateadas de 2021

WandaVision – Disney+

Loki – Disney+

The Witcher – Netflix

The Falcon and The Winter Soldier – Disney+

Hawkeye – Disney+

What If...? – Disney+

Foundation – Apple TV+

Rick and Morty – Adult Swim

Arcane – Netflix

The Wheel of Time – Amazon Prime Video

Cabe precisar que la segunda temporada de The Witcher fue estrenado en diciembre y aún así ha logrado ubicarse en el top del ranking. Foundation de Apple TV+ también ha ganado adeptos, así como Rick and Morty y serie Arcane de League of Legends en el rubro de la animación.

MARVEL | Errores de Spider-Man: No Way Home

Hay cosas que merecen una explicación en Spider-Man: No Way Home. La aparición de los villanos del pasado hizo que la comunidad pase por alto varios aspectos importantes sobre la línea original del UCM. Hay cuestiones que faltan desarrollar y muchas cosas por explicar como las escenas postcréditos y cómo funciona la “realidad” en el universo de Peter Parker.

Como no puede ser de otra manera, el podcast de Dale Play abordará varios detalles que son considerados spoilers. Si no has visto la película, te invitamos a salir de este espacio y después volver para enterarte de todos los detalles de Spider-Man.

