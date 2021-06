Marvel: WandaVision y Capitán América aparecen en nuevos comerciales de Hyundai

¿Será acaso que estamos ante una pista del regreso de WandaVision, la serie exclusiva de Marvel para Disney Plus? Quizá suene exagerado, pero lo cierto es que Hyundai ha lanzado dos nuevos comerciales que tienen como protagonistas a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y al nuevo Capitán América (Anthony Mackie).

El comercial dedicado a la Bruja Escarla de Marvel muestra a Wanda en la década de 1950 con un carrito de juguete en la mano. Luego, con un poco de magia, hace que el pequeño vehículo se convierta en la nueva Hyundai Tucson a todo color. Por su parte, el comercial del Capitán América está lleno de acción y muestra el final de una persecución.

Lamentablemente, la temporada 2 de WandaVision no está sucediendo. Sin embargo, es divertido ver el regreso de Wanda de la década de 1950, incluso si es solo un comercial de 15 de segundos. También es maravilloso ver a Sam completamente confiado como el nuevo Cap en su respectivo comercial, luciendo genial sin esfuerzo con su nuevo traje.

Marvel ha hecho un buen trabajo con la expansión del UCM con sus dos primeras series y la nueva producción de Loki ya está entre las favoritas de los fanáticos. La semana pasada fue el episodio estreno, por lo que hoy mismo puede ver la segunda entrega del Dios de la Travesura en Disney Plus.

MARVEL | Loki con escenas eliminadas

El episodio de estreno de Loki presentó imágenes no utilizadas de Avengers: Endgame. La tercera serie de televisión de Marvel Studios para Disney Plus ya ha comenzado, marcando el regreso del Dios de las Travesuras al MCU. La historia transcurre en una línea temporal alternativa y hace de agente no oficial del Time Variance Authority (TVA).

Recordemos que Loki murió en la línea de tiempo principal de MCU en Avengers: Infinity War, por lo que estamos viendo la versión de 2012, antes de la redención y luego de no invadir la Tierra con la ayuda de los secuaces de Thanos.

La directora Kate Herron contó a Insider que no simplemente reutilizaron las imágenes de la película de 2019. En cambio, “en realidad fue un híbrido realmente divertido” de clips filmados por los hermanos Russo, tanto usados como sin usar en el corte final.

