A qué hora y dónde ver el noveno y último episodio de “What If...?”

Llegamos al final de una viaje a la locura. What If...? sorprendió a la comunidad con una muestra de lo que sucede en los universos alternativos del UCM. Algunas historias tuvieron más éxito que otras (aún no perdonamos el final de Party Thor), y nada como ver el final de la primera temporada para cerrar el ciclo.

El noveno episodio de What If...? estará disponible a partir de la madrugada del 6 de octubre de 2021 en la plataforma de video streaming Disney Plus. La trama de esta nueva entrega consistirá en lo que sucederá con el Vigilante por faltar a su promesa de no intervención, así como el desenlace de la pelea contra Ultron Vision (la versión alternativa de Ultron que fue capaz de coleccionar todas las Gemas del Infinito).

En España, Francia, Italia, Alemania y Suecia, el estreno del noveno episodio está programado para las 9:00 a.m.

En México, el capítulo podrá verse a partir de las 2:00 a.m. (huso horario de la Zona Central). La misma hora aplica también para quienes vean desde Perú, Ecuador, Panamá y Colombia.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la zona este de los Estados Unidos recién podrán ver el episodio a las 3:00 a.m. Por su parte, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán verlo a las 4:00 a.m.

WHAT IF...? | Brazo robótico de Clint

No hay una explicación precisa, pero podemos suponer que todo parte de la película Age of Ultron. Como What If...? parte de la victoria de Ultron en la cinta del UCM. Es al inicio del largometraje donde Barton es herido en el torso durante el asedio a la base de Hydra. Podemos suponer, entonces, que en What If...? el corte sucedió en el brazo y este acabó siendo amputado.

Dado que Stark Industries se hizo cargo de la iniciativa Vengadores, el brazo robótico de Hawkeye sería obra de Tony Stark. Después de todo, él fue quien trajo a Helen Cho para atender la lesión de Clint en la Línea de Tiempo Sagrada.

