Marvel: What If...? adelanta qué es lo que sucede con el Vigilante por romper su juramento

Las cosas están llegando su fin en What If...?, la serie animada de Marvel Studios para la plataforma Disney Plus. El noveno episodio de la primera temporada está por estrenarse y la Casa de las Ideas hizo un adelanto de lo que sucede cuando el Vigilante rompe su promesa de no intervenir.

El Vigilante, el observador omnipotente de todas las cosas, intentó detener a Ultron Vision en el octavo episodio de What If...? En todo momento, Uatu trató de no intervenir hasta que el mismo Ultron lo amenazó tras acabar con toda la galaxia.

El avance de What If...? publicado a través de Heavy Spoilers muestra las consecuencias dramáticas de la decisión de cambio de juego del Vigilante, quien es la mente maestra detrás de los Guardianes del Multiverso.

La versión alternativa de los Vengadores / Guardianes de la Galaxia promete ser muy diferente a lo que hemos visto en el UCM. El avance del episodio 9 no revela mucho, probablemente porque Marvel quiere mantener la mayoría de la trama en secreto.

Aún así, el enfoque discreto del teaser final logra despertar cierta intriga en lo que está por venir. ¿Cómo se verá el multiverso ahora que el Vigilante ha roto su juramento?

El noveno y último episodio de la primera temporada de What If...? estará disponible a partir del 6 de octubre en Disney Plus.

MARVEL | ¿Dónde estaban Quicksilver y Scarlet Witch?

En Avengers: Age of Ultron , Ultron se asoció con Scarlet Witch y Quicksilver, motivados por su misión compartida para acabar con Tony Stark. En la película original, Ultron intentó subir su conciencia a un cuerpo sintético pero fue detenido. Los Vengadores luego robaron la cuna que contenía el cuerpo y la usaron para crear Visión. What If...? asumió que Ultron tuvo éxito en su misión, lo que sugirió que lo completó antes de que los Vengadores pudieran robar la cuna.

La acción que permitió a los Vengadores robar la cuna en Age of Ultron fue una traición de Scarlet Witch. El Dr. Cho fue hipnotizado por Ultron para que lo ayudara a ejecutar la carga. Una vez que comenzó la carga, Wanda pudo leer brevemente la mente de Ultron en su nuevo cuerpo y vio sus intenciones de destruir la vida en el planeta. Antes de huir, se tomó un momento de la distracción de Ultron para liberar al Dr. Cho de su hipnosis, quien luego pausó la carga. Esto sugiere que el punto de inflamación en What If...? estaba relacionado con que Wanda no estaba en condiciones de liberar a Cho y detener la carga.

Si bien Iron Man podría haber podido reclamar la Piedra de la Mente de Strucker y crear a Ultron sin que Wanda interfiriera, ella fue fundamental para la adquisición exitosa del vibranio que Ultron necesitaba para su cuerpo. Por lo tanto, la situación más probable es que Ultron previó su traición o actuó rápidamente cuando Wanda tuvo su visión y pudo matarla junto a Quicksilver cuando no estaban preparados.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.