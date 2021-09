Marvel Studios ya desarrolla las nuevas historias de la fase 4 vía Disney Plus. Ya puedes ver las primeras series, como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” o “Loki”; por otro lado, se ha estrenado la primera serie animada de esta fase: “What If...?”.

En los pasados episodios, hemos visto cómo los personajes de Marvel Studios tienen que abordar historias que nunca llegamos a ver en la pantalla grande. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Peggy Carter hubiera recibido el suero del super soldado en vez de Steve Rogers?

¿Qué sucede en el capítulo 4 de “What If...?”?

El episodio 4 de “What If...?” ya está disponible en la plataforma Disney Plus. En esta ocasión, Doctor Strange es el protagonista de la trama, pero en vez de perder la precisión de sus manos, pierde a Christine Palmer.

Pese a que viaja al pasado una y otra vez para salvar su vida, siempre termina en lo mismo. No importa si se presenta o no a su casa, simplemente termina muriendo una y otra vez. La gran pregunta es cómo es esto posible.

¿Se puede cambiar el pasado en el UCM? The Ancient One explica que este suceso es un “Punto Absoluto” en el tiempo; en otras palabras, siempre debe suceder así, ya que desencadena un momento importante en la historia: la creación del Hechicero Supremo.

