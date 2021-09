Los multiversos y los viajes en el tiempo se han hecho cada vez más recurrentes en la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. “WandaVision”, por su lado, nos adelantó que Scarlet Witch se involucrará en la exploración de la magia del caos para romper los multiversos y así traer a sus hijos a la vida.

Por otro lado, la serie “Loki” nos muestra que Kang el Conquistador siempre ha estado detrás del desarrollo del tiempo y al morir se desatará la guerra de los multiversos. La producción animada “What If...?”, finalmente, explora estas raras historias que parten desde la ruptura del tiempo.

Tras el estreno del capítulo 4 de esta última serie mencionada, los fans han comenzado a compartir algunas teorías acerca de cómo es que se conectan todos los poderes mágicos que hemos visto a lo largo del UCM.

¿Cómo conecta “What If...?” con “WandaVision”?

La conexión es más simple de lo que te imaginas: la clave está en el color. Se ha advertido en las recientes teorías de que cada tipo de energía y poder en las cintas de Marvel se relaciona con un color.

La magia roja pertenece a la del caos, la dorada a la energía cósmica y la morada a las artes oscuras. Wanda ha aprendido a utilizar la mágica del caos, la misma que aparentemente está usando la versión malvada de Doctor Strange.

Podríamos ver más acerca del dominio de esta extraña mágica en el estreno de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

