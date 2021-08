Peggy Carter fue la protagonista del primer episodio de “What if...?”, mientras que en el segundo capítulo vimos una variante de T’Challa, quien se une a los Guardianes de la Galaxia. Marvel Studios explorará en esta serie extrañas historias que no llegamos a ver en la pantalla grande.

Por lo pronto, las críticas han sido sumamente positivas y la productora ya estaría planeando el estreno de una segunda temporada. Recordemos que todavía falta por estrenarse la historia de los Vengadores zombi y básicamente podrían dar rienda suelta a la creatividad para nuevas mezclas de personajes.

Kevin Feige habla acerca del futuro de “What if...?”

Recientemente, el CEO de Marvel Studios se ha paseado por varios medios estadounidenses para responder acerca del futuro de la fase 4. Según reporta el medio ScreenRant, “What if...?” contará con una segunda temporada.

“Eso es lo divertido de contar con ‘What If…?’ serie ahora; podemos explorar preguntas así”, detalló Feige. “Y diré, justo cuando la temporada 1 está aprovechando las películas y las historias de la MCU que has visto hasta este momento, la temporada 2 definitivamente incorporará películas de la Fase 4″, añadió.

AC Bradley, el guionista principal habló también acerca de cómo eligieron las historias a desarrollar: “Observamos los grandes momentos de la MCU y pensamos en formas de cambiarlos, ahí es donde comenzamos. Se nos ocurrieron 30 loglines y se los lanzamos a Kevin Feige. Escogió 25 de ellos”.

