Marvel podrá contar con millones de dólares y miles de guionistas en sus filas para el UCM; sin embargo, la Casa de las Ideas corre el riesgo de crear un nuevo agujero en la trama de Infinity Stones tras el estreno del episodio 7 de What If...?

El primero de ellos se vio en la Bóveda del Tesoro de Odin en Thor , pero se reveló que era falso en Thor: Ragnarok. El verdadero hizo su debut en Avengers: Infinity War. Allí sabemos que Thanos obligó a los enanos de Nidavellir a forjar el primer Infinity Gauntlet para sí mismo. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿de qué era “falso” el Infinity Gauntlet de Odin en primer lugar?

En el caso de What If...?, el cierre del capítulo 7 muestra a un Ultron poseyendo todas las Gemas del Infinito y las está usando para atravesar el Multiverso. Por muy emocionante que sea esta perspectiva, Marvel deberá tener mucho cuidado con la forma en que se usan las Infinity Stones, porque realmente no deberían poder operar en otra dimensión en absoluto.

WHAT IF...? | Escena del séptimo episodio

En Endgame, The Ancient One explicó que las Gemas del Infinito gobiernan el flujo del tiempo en su universo. Loki tiene esto como base al mostrar que las Infinity Stones no tienen poder en las oficinas de la TVA, ya que son utilizadas como pisapapeles.

Una razón para que What If...? cometa un error así con Ultron es que, según el showrunner AC Bradley, la serie animada se produjo antes de la entrega de los guiones de Loki.

