Ya está disponible el capítulo 3 de “What If...?” en la plataforma Disney Plus. Se trata de una serie animada de los Vengadores que explora varias aristas de los multiversos; todavía no se sabe si se tratan de historias que parten desde la ruptura de la línea tiempo luego de “Loki”.

En el último estreno, vimos como cada día de la semana iba muriendo un Vengador, antes de que Nick Fury pueda reclutarlos para luchar contra Loki. Al final se trataba de una venganza de parte de Hank Pym, luego de perder a su hija en una misión de S.H.I.E.L.D.

Como es de esperarse, Marvel Studios se toma la libertad de modificar detalles de la trama original. Vemos, por ejemplo, una escena de la primera cinta de Hulk en donde Betty Ross es visitada en la universidad por Starlet Witch para conocer más acerca del hombre verde.

¿Cameo de Stan Lee?

Pues se añadió una escena eliminada de la película “The Incredible Hulk” en la que Banner se infiltra en el local con el uniforme de una pizzería llamada Stanley’s Pizza Parlor (una referencia a Stan Lee.

En ¿What If...? vemos que se encuentra la gorra y la chaqueta encima de la mesa; posteriormente, Banner sale de su escondite para detener a Black Widow. Lamentablemente, la escena es abruptamente cortada por la llegada del general Ross.

