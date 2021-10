A los fans no se les escapa nada. “What If...?” estrenó esta semana el capítulo 8 en la plataforma Disney Plus y solo han tardado unas horas para encontrar algunos agujeros de guion en el desarrollo de la historia. La pregunta que se hacen muchos es cómo Thanos obtuvo las gemas del infinito.

Mientras que en el desarrollo natural del UCM vimos que Ultron fue detenido antes de crear su cuerpo de vibranium, en la serie animada se revela que Tony Stark llega a un acuerdo con el resto de Vengadores para terminar la tarea.

Como es de esperarse, el personaje inicia una guerra contra la Tierra. Todo acabó cuando accedió a los códigos nucleares y eliminó a las grandes ciudades. Por supuesto, la historia no acaba allí, sino que Thanos aparecería un poco después con las gemas del infinito, solo para darse con la sorpresa de que Ultron lo eliminaría con su rayo laser.

El agujero de guion de “What If...?”

Muchos se preguntarían cómo es que el titán loco obtuvo todas las gemas del infinito, pero realmente el agujero de guion solo apunta a una de las piedras: la del alma. Así es, cuando llega a la Tierra, tiene todo listo para robar la gema de la menta de la cabeza de Ultron.

La gema del alma hubiera sido aquella que podía detener los planes del villano, ya no que no tiene a nadie quien quiera o ame. El problema es que Thanos parece también haber hecho trampa.

En uno de los clips posteriores se ve a Gamora viva. Recordemos que ella guio a su padre a Vormir y murió allí para la causa.

“What If...?” cuenta con un agujero de guion en su último estreno de Disney Plus. (Foto: captura)

