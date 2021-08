Marvel: What If...? no contó a historia real de la espada de Capitana Carter

El primer episodio de What If...?, la serie animada de Marvel para la plataforma Disney Plus, fastidió a los lectores de las historietas al minimizar la historia de la espada que Capitana Carter usó en la batalla final. Te contamos cuál es el secreto detrás de esta poderosa arma, aunque el capítulo haya pasado por alto muchos detalles.

Las escenas finales de What If...? muestran a Capitana Carter enfrentando a Shuma-Gorath en un castillo de Hydra. En un momento dado, la superheroína recoge una espada y la emplea para hacer retroceder a la bestia mística. El episodio no desarrolla más detalles de la espada, pero las historietas de Marvel cuentan una historia muy distinta al origen de esta arma.

Capitana Carter es realidad una adaptación del Captain Britain, también conocido como Capitán Britania, que debutó en 1976. Tras un accidente casi fatal, el mago Merlín y su hija Roma sanan a Brian Braddock y le ofrecen ser el Capitán Britania. Él acepta la responsabilidad y debe decidir entre uno de dos objetos sagrados: el amuleto de la verdad y la espada de poder. Al final decide por el amuleto.

El detalle es que el multiverso de Marvel cuenta con varias versiones del Captain Britain, por lo que hubo quienes optaron por la espada, que tiene un encantamiento místico que la hace mucho más fuerte y duradera que cualquier otra arma.

WHAT IF...? | Tráiler de la serie animada

Algo de este poder místico lo hemos visto en la pelea contra Shuma-Gorath al ver cómo la hoja no se rompió al clavarse la espada contra el piso.

La comunidad sospecha que se trata de la misma espada de Captain Britain, debido a la obsesión de los nazis por las reliquias del pasado. De alguna manera u otra, la espada llegó allí y Hydra lo atesoraba junto con demás objetos sagrados de Europa.

