A través de Disney Plus ya se puede ver el capítulo 9 de la serie “What If...?”, se trata del último estreno de la primera temporada. Como era de esperarse, The Watcher rompió su juramente para unir a un equipo de héroes para derrotar a Ultron (quien ha logrado reunir las Gemas del Infinito).

Uno por uno, va visitando los multiversos para reclutar a los poderosos Vengadores. La primera fue Captain Britain y finalizó la lista con Thor, aquel que es hijo único y un tanto extravagante.

No obstante, hay una escena en la que se puede ver Tony Stark con una poderosa armadura. Quizás te imaginabas que sería reclutado pero el Vigilante optó por llevarse a Gamora.

¿Por qué Tony Star no fue reclutado?

Algunas teorías indican que posiblemente sería debido a que moriría en el proceso o que sería demasiado testarudo para seguir su propio plan. Sin embargo, el guionista A.C. Bradley explicó que esta historia alterna de Stark se la guardarán para la segunda temporada.

En una entrevista con el medio ComicBook comentó lo siguiente: “definitivamente lo haremos. Lo que sucedió con el episodio de Gamora, originalmente se suponía que iba a haber, al principio de la temporada, un episodio centrado en Tony y Gamora. Sin embargo, debido a COVID y retrasos en la producción, una de nuestras increíbles casas de animación en todo el mundo consiguió bastante afectados por la pandemia. Y nos dejaron con dos opciones: retrasar toda la temporada para finales de este año, o llevar este episodio a la temporada 2. Tomamos la decisión de llevar ese episodio a la temporada 2, y esperábamos que ver a Gamora en el final sirve como un adelanto de lo que está por venir. En la segunda temporada, será casi como una pequeña precuela, veremos cómo Tony y Gamora se hicieron amigos, porque esos dos ni siquiera interactúan en el universo principal de MCU”.

