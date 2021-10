¿”What If...?” prepara la futura película de los Avengers 5? Escritor de la serie aclaró los rumores

La primera temporada de What If...?, la serie animada de Marvel Studios para la plataforma Disney Plus, llegó a su final con el noveno episodio. Muchos se han quedado con la sensación de que la trama servirá como base para una futura película de los Avengers en la pantalla grande. No obstante, el escritor principal AC Bradley salió a desmentir este supuesto.

A pesar de las especulaciones de los fanáticos sobre la historia de origen de cada superhéroe alternativo del UCM, Bradley le dijo a EW que What If...? no configura la próxima película de los Vengadores y precisó que el objetivo de la serie es entretener y celebrar “lo que estos héroes significan para nosotros”.

”No somos un programa diseñado para configurar Avengers 5. Se supone que se trata solo de entretenimiento y lo que estos héroes significan para nosotros. Cuando acepté el trabajo, una de mis reglas era seamos libres. Estamos en el multiverso: debemos ser lo más libres posible e ir y correr hacia la naturaleza, hacia las historias que las películas nunca harán, las historias que los programas de televisión nunca harán, y mostrar tanto a Disney como a los fanáticos todas las posibilidades de estos personajes”.

WHAT IF...? | Avance del noveno episodio

What If...? no ha tenido contemplaciones a la hora de eleminar a las caras más conocidas de la franquicia de Marvel. Iron Man, por ejemplo, ha muerto en varios episodios de la primera temporada y aún así el ritmo sigue gustando a los seguidores. Es más, uno de los episodios más oscuros muestra a Doctor Strange encerrado en un universo que él mismo destruyó por evitar la muerte de Christine Palmer.

Un problema importante con los cómics de Marvel y DC ha sido tratar de contener el canon de sus respectivos universos. Los cómics han utilizado grandes eventos que alteran el mundo para restaurar su canon con universos alternativos, viajes en el tiempo y resurrecciones en abundancia. Al menos con What If...?, los fans pueden divertirse con las historias alternativas sin caer en la incomprensión de que todo es canon y letra sagrada.

