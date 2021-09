¿Qué hubiera sucedido con la mitología nórdica si Odín no se hubiera quedado con el niño de los gigantes de hielo? Quizás nunca hubiéramos tenido historias sobre el Ragnarok pero Marvel tiene otros planes.

En la serie “What If...?” de Disney Plus, vemos que Odín forjó una alianza con los gigantes de hielo al devolver a Loki. Esto causó que Thor tenga una personalidad un tanto más estridente.

Como es de esperarse, tenía que involucrarse con Midgard o la Tierra, en donde conoce a Jane Foster pero no de la misma forma que en las películas. En esta ocasión, el dios del trueno viaja a este planeta para organizar una fiesta.

A diferencia de otros capítulos de “What If...?”, este es mucho más pegado a la comedia y más caricaturesco. Muchos se preguntarían qué tiene este episodio de épico; pues tendrás que esperar hasta el final.

Spoilers del capítulo 7 de “What If...?”

Thor le pide salir a Jane Foster e inmediatamente después se abre un portal. Un nuevo ejército llega a la Tierra para conquistarla y se trata de Ultrón en un extraño traje metálico.

Todo parece indicar que los Vengadores nunca se juntaron pero Tony Stark sí tenía en sus planes crear a este robot. Lo curioso es que sí logra obtener su cuerpo de Vibranium y gracias a esto dominó el poder de las gemas del infinito.

¿Quién crees que ganaría en un combate, Thanos zombi con las gemas del infinito (villano del capítulo 6) o esta versión de Ultron?

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.