El sexto episodio de What If...? trajo de vuelta al villano de Black Panther, Killmonger, y mostró por qué no puede regresar en “Black Panther: Wakanda Forever”, la esperada secuela del superhéroe africano tras la muerte de Chadwick Boseman. Echemos un vistazo a los cambios que prácticamente sentencian a Killmonger a ser parte del pasado de los personajes que nunca más volverán.

La reciente entrega de What If...? exploró la línea del tiempo en la que Killmonger alvó a Tony Stark de los Diez Anillos en Afganistán, dando paso a una alianza. Juntos, Stark y Killmonger crearon un dron humanoide y un ejército de drones hechos de vibranium, pero Killmonger tenía otros planes secretos, todo para poder tomar el lugar de T’Challa como gobernante de Wakanda.

Lamentablemente, el regreso de Killmonger al MCU no fue tan emocionante como esperaban los fanáticos, y por mucho que les gustaría volver a verlo en Black Panther 2 , su breve tiempo en What If ...? demuestra que esa no es la mejor idea.

MARVEL | Tráiler del sexto episodio de What If...?

La comunidad está convencida de que Killmonger es uno de los mejores villanos del UCM, debido a la complejidad de su historia: él fue el primo abandonado de T’Challa, y heredero al trono de Wakanda, por lo que tuvo razones para enfrentarse a lo que sea para reclamar lo que era suyo desde muy joven.

El plan de Killmonger era vengar la muerte de su padre y cumplir sus planes: tomar el control del mundo utilizando la tecnología de Wakanda para poner fin a la opresión de los afrodescendientes. Killmonger finalmente fue derrotado y herido de muerte, y aunque T’Challa se ofreció a curarlo en Wakanda, Killmonger eligió morir mientras miraba la puesta de sol. Qué mejor final que ese.

Aunque hay un par de formas en las que Killmonger podría regresar en Black Panther 2 , todas se sienten como una pérdida del potencial del personaje y corren el riesgo de socavar lo que Black Panther hizo con él.

Lo que sucedió con Killmonger en What If...? es una muestra más de que no necesita volver a la vida en el UCM para seguir incordiando a su primo T’Challa. A veces las mejores cosas son las que se terminar, y con Killmonger tuvimos un villano que realmente vale la pena recordar.

