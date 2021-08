Marvel ese está preparando para el estreno de What If...?, la serie animada que llegará a Disney Plus el 11 de agosto de 2021. Desde los avances y el mismo título, sabemos que la trama será una alocada historia de cómo hubiesen sido las cosas en mundos alternativas. Sin duda, es el espacio ideal para dar rienda suelta a la imaginación, ¿pero puede considerarse canónico?

What If...? explorará lo que sucedería si los principales momentos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel ocurrieran de manera diferente. De arranque, podemos decir que la trama no es canónica, pero el final de la serie Loki y la guerra multiversal hace que reevaluamos la situación de What If...?

AC Bradley, escritor principal de la serie, señaló a IGN que a pesar de que se trata de una serie de tipo antológica, “los eventos de What If...? son canon. Es parte del multiverso del MCU. El multiverso está aquí, es real y es absolutamente fantástico amigos”.

WHAT IF...? | Mira el tráiler oficial

Un productor de Marvel Studios adelantó que cada episodio estará dedicado a un personaje de los cómics. “Habrá un personaje que no será mas importante que el resto, pero sí tendrá una relación con El Vigilante [personaje que observará todos estos acontecimientos en la serie y será una especie de narrador], que es la fuerza detrás de la serie. Esa será la Capitana Carter”, señaló.

What If...? es dirigido por Bryan Andrews y contará con la participación de la mayor parte de los actores del UCM que prestarán su voz a sus personajes.

