El Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con varias producción en camino. Actualmente, se están rodando diferentes películas como “Thor: Love and Thunder” y “Spider-Man: No Way Home”.

En la segunda mencionada, se ha confirmado el retorno de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon al Universo Cinematográfico de Marvel, pero también regresarán otros actores de otras cintas del Hombre Araña.

Jamie Foxx, por ejemplo, compartió imágenes fan made de Spider-Man y añadió de descripción que volverá a su papel de Electro pero no con el maquillaje azul. Por otro lado, Alfred Molina será Doctor Octavio en No Way Home.

¿Volverá Willem Dafoe al UCM?

Como es de esperarse, mucho se ha especulado sobre una aparición sorpresa de Willem Dafoe como el Duende Verde. Lamentablemente, el mismo actor intenta no comentar nada al respecto durante las entrevistas.

Recientemente, se le preguntó sobre si regresaría al papel del villano en “Spider-Man: No Way Home” en el medio The Wrap. “Solo diré “sin comentarios”, comentó. “Tengo muchos proyectos activos ahora mismo. Y, ya sabes, yo siempre he pensado que el mejor momento para hablar de una película es cuando esta se ha estrenado”, añadió.

