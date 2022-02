Doctor Strange in the Multiverse of Madness es la próxima película de Marvel Studios, y ya se ha convertido en un faro de especulación en todas las redes sociales. Así como sucedió con Spider-Man: No Way Home, los seguidores más fieles a la Casa de las Ideas están trabajando arduamente para tratar de revelar los cameos más esperados del fandom.

Con el lanzamiento del segundo tráiler, los “marvelitas” se sorprendieron con la aparición del actor Patrick Stewart, quien es recordado por su papel de Profesor X en la saga cinematográfica de X-MEN. Marvel confirmó la participación, pero no precisó sobre su papel. Otro dato interesante, que es más un rumor, sería la llegada de Wolverine a Doctor Strange 2. ¿Eso tiene sentido?

Joe Decelmeier, creador del portal Illuminerdi, conocido por sus revelaciones anticipadas de Marvel, publicó en Twitter que Wolverine se incluirá en la película con la advertencia de que “definitivamente no será Hugh Jackman " interpretando el papel.

We will see Wolverine in #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness but it definitely won’t be Hugh Jackman. — Joseph Deckelmeier #BlackLivesMatter (@Joelluminerdi) February 20, 2022

Lo anunciado por Decelmeier podría ser verdad si consideramos los reshoots de Doctor Strange 2, en los que -probablemente- se hayan agregado más cameos después del éxito de Spider-Man: No Way Home y las apariciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a los cines el 6 de mayo.

MOON KNIGHT | El origen del personaje

Moon Knight llegará el 30 de marzo de 2022 a Disney Plus, por lo que ya hemos visto los primeros avances de la serie protagonizada por Oscar Isaac, quien hará del perturbado Marc Spector. Un detalle interesante de los adelantos es el acento británico del personaje. ¿A qué se debe esto? La respuesta la tenemos en el origen del personaje.

La historieta de Moon Knight en 1980 presentó a Marc Spector como un exsoldado (Marine) que se convirtió en mercenario después de ser dado de baja. Formó equipo con el villano Bushman, pero acabó siendo traicionado y dado por muerto en Sudán cuando intentaba evitar el saqueo de una tumba antigua.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.