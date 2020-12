Marvel: X-23 en “Deadpool 3″ sería un riesgo para el futuro del personaje según estas razones

La película Logan de 2017 ha hecho que los fans de Marvel tengan un cariño especial por X-23, la mutante interpretada por la actriz Dafne Keen. Muchos desean que regrese a la pantalla grande, pero la adquisición de la 20th Century Fox por parte de Marvel ha hecho que las cosas sean más complicadas.

¿Cómo haríamos para que X-23 ingrese a la línea canónica de las películas de Marvel sin fastidiar a la audiencia? Como los X-Men aún no son abordados por Marvel Studios, la alternativa adecuada sería la reaparición de X-23 en Deadpool 3. Al menos, Keen está con todas las ganas de ingresar al UCM.

“Estoy cien por ciento esperanzada. Estoy tratando de no hacerme muchas ilusiones en caso de que no suceda, pero realmente espero que suceda porque me encantaba interpretar a Laura. Ella ocupa un lugar muy especial en mi corazón y es un personaje increíble”, declaró la actriz para Looper.

Imaginamos que tiene sentido, porque la trama de Deadpool toma en cuenta la mansión de los X-Men, así como a un par de mutantes. Sin embargo, el humor negro del Bocazas hace que la personalidad de X-23 sea contradictoria, teniendo en cuenta que su origen se desarrolló en una película dramática, emocional y oscura. La oportunidad de que X-23 regrese es estupenda, pero Deadpool podría ser un riesgo para la imagen del personaje que ha calado en el imaginario colectivo de Marvel.

“Para ser justos, toda la situación de ‘Deadpool 3’ realmente me hizo feliz porque, obviamente, cuando Disney compró Fox, sospeché que no iban a hacer más películas con clasificación R, pero luego dar luz verde a Deadpool es una gran señal para otras películas con clasificación R”, agregó.

MARVEL | Nuevos estrenos