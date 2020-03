¿Marvel y DC juntos? Artista hace pedido para que se haga realidad en un futuro cómic

La escritora de Gail Simone, conocida por Deadpool, Birds of Prey y Wonder Woman, ha pedido que Marvel y DC Comics unan esfuerzos para lanzar algo en conjunto y así reactivar el mercado de las historietas, paralizado por la cuarentena del coronavirus.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Simone explicó que está dispuesta a colaborar con Marvel y DC si se animan por el proyecto.

“Cuando las tiendas de comics se abran otra vez como esperamos que lo hagan, me encantaría si DC y Marvel pudieran pedir al abogado que salgan un momento, y tuvieran otro gran crossover Marvel/DC. A muchas personas les encantaría y pondría el tapete de bienvenida en una gran manera”, reza el tuit.

Simone añadió a su pedido otro tuit con el hashtag #PleaseMarvelDC y ofreció algunas ideas para que clase de personajes deberían cruzarse en una futura historieta.

Recordemos que Marvel y DC trabajaron juntos en el pasado con obras como Amalgam Comics en el que fusionaron personajes de ambas franquicias. Dark Claw (Batman + Wolverine) y Catsai (Catwoman + Elektra) son algunos ejemplos.

MARVEL | Jenkins agradecida

La cineasta Patty Jenkins, la responsable de Wonder Woman, declaró sentirse agradecida por no haber dirigido para Marvel la película Thor: The Dark World en 2013.

En una entrevista para Vanity Fair, Jenkins ofreció más pistas sobre su decisión que, de un principio, fue asumida por “diferencias creativas” con las pretensiones de Marvel para la segunda película de Thor.

“No creía que pudiera hacer una buena película con el guión que estaban planeando hacer. Creo que habría sido un gran problema, habría sido mi culpa. Hubiera parecido algo como ‘oh, dios mío, esta mujer la dirigió y no entendió nada’. Esa fue la única vez en mi carrera en la que realmente pensé que si hacían este proyecto con otro director no sería un gran problema, y tal vez lo entiendan y lo amen más que yo”, señaló.