Marvel Studios actualmente está desarrollando la fase 4 de los Vengadores. A través de Disney Plus ha estrenado las primeras series y en los cines ya se ha estrenado “Black Widow”. Por otro lado, DC todavía cuenta con proyectos cinematográficos de los integrantes de la Liga de la Justicia.

“Wonder Woman 1984 y el “Escuadrón Suicida 2″ ya llegaron a los cines, mientras que se está rodando la cinta “The Batman” con Robert Pattinson. Todo parece indicar que tras el éxito de “Joker”, insistirán con historias de sus personajes pero en solitario.

La gran pregunta es si tendremos alguna colaboración entre DC y Marvel en el cine. Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, comentó en una entrevista para el medio ComicBook que “nunca hay que decir nunca”.

“Bueno, mira, mi respuesta estándar a las cosas es ‘nunca digas nunca’. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. James Gunn no me ha mencionado algo al respecto, James está metido en Guardianes de la Galaxia Vol. 3, que comenzará a filmarse antes de fin de año. Tras haber terminado de forma espectacular The Suicide Squad, está muy involucrado en la preparación de Guardianes 3″, explicó.

¿Cómo sería una colaboración entre DC y Marvel?

No hay que pensar en una historia nueva para una colaboración entre el UCM y la Liga de la Justicia de DC. Solo hace falta revisar algunos de los cómics que ya cuentan con personajes de ambas franquicias.

Una de las historias que se nos viene a la mente es Lobo the Duck, una combinación entre Lobo (DC) y Howard el pato (Marvel). Recordemos que este último ha tenido especial protagonismo en el capítulo 2 de “What if...?”

