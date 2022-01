Marvel y Sony buscan que Spider-Man: No Way Home llegue a los Oscar con esta campaña

Spider-Man: No Way Home ha sido todo un fenómeno cinematográfico a pocos días de terminar el 2021. Sony y Marvel Studios están dispuestos a seguir aprovechando la popularidad de Peter Parker, por lo que comenzaron oficialmente la campaña para nominar la cinta a Mejor Película de los Oscar 2022.

El debate sobre las posibilidades de que las películas de superhéroes, particularmente las de Marvel, sean parte de los Oscar ha aumentado en los últimos años. Esto se debe en parte a la poca audiencia que tienen los Premios de la Academia, y aún así hemos visto a Black Panther competir en siete categorías.

Anuncios de Spider-Man: No Way Home

Aún así, la excelente taquilla y la buena recepción de la crítica a Spider-Man: No Way Home ha dejado a muchos preguntándose si podría ser un contendiente a la máxima categoría de los Oscar. Sony y Marvel anunciaron que parte de la estrategia de la campaña son los textos “para su consideración” en los anuncios oficiales de la película.

Los estudios se aseguraron de señalar su esperanza de que los votantes consideren a Spider-Man: No Way Home para todas las categorías de los Oscar. Solo el tiempo dirá si la campaña tendrá éxito o no.

Anuncios de Spider-Man: No Way Home

La Academia no suele inclinarse por los grandes éxitos de taquilla para su premio más prestigioso, incluso si Black Panther y Joker demostraron lo contrario recientemente. También hay un éxito de taquilla de 2021 que ya se pronostica en gran medida para obtener una nominación a Mejor Película, por lo que Dune podría dificultar que Spider-Man: No Way Home obtenga una de las diez nominaciones.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Errores de la trama

A pesar de la aclaración, los guionistas de Spider-Man: No Way Home aún no explican por qué todos olvidaron la identidad de Peter Parker cuando el hechizo de Doctor Strange era que nadie recuerde a Parker como Spider-Man. Es decir, el hechizo no suponía un olvido absoluto -tal como se entiende a lo largo de la película-, sino solo y exclusivamente de la identidad de Parker como el Hombre Araña.

MJ y Ned Leeds, por ejemplo, conocían a Parker antes de que supieran su identidad secreta. ¿Por qué el hechizo afectaría toda la relación? Veremos por cuánto tiempo esta duda seguirá vigente en la comunidad de Marvel.

