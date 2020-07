Marvel Studios no deja nada a la imaginación. Sus películas están llenas de detalles de los cómics pero es muy complicado estar atentos a todas las referencias. La novia de Ultron habría sido parte de la segunda película de los Vengadores.

El usuario The Canadian Lad de YouTube compartió un video en el que analizaba todos los detalles que la comunidad no ve la primera vez que va al cine. En este caso, analizó a cámara lenta Avengers: Age of Ultron y notó varias cosas.

Una de las que más gracia quizás causa a los fans de Marvel es cuando aparece la ropa interior de Hulk en el laboratorio de la torre Stark. Aparentemente, Tony y Bruce Banner desarrollaron esta ropa interior para evitar problemas cuando el hombre verde apareciera en cámara.

Otro de los detalles que se comparten es que cuando Tony está decidiendo por una inteligencia artificial para su nuevo traje se ve claramente varios chips. Uno de ellos lleva el nombre de J.O.C.A.S.T.A.

En los cómics se presenta a un personaje llamado Yocasta, la cual es una versión femenina de Ultron y que fue creada para ser su reina. No obstante, en las historietas se ve que lo traiciona y se une al equipo de los Vengadores.

Posiblemente, Tony Stark ha trabajado en una versión femenina de la I.A. que atacó Socovia pero solo Marvel lo sabe con certeza.