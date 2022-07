Marvel Studios no solo trabaja en películas de los Vengadores, sino que la fase 4 también se desarrolla vía series en la plataforma de Disney Plus. En este momento, puedes ver diferentes producciones en la aplicación como “WandaVision” o “The Falcon and the Winter Soldier”.

A su vez, Marvel aborda otras temáticas en el UCM con animaciones como “What If...?”. En esta última producción, vemos diferentes historias de los multiversos narradas por The Watcher.

Durante la Comic Con 2022 de San Diego, la compañía confirmó que seguirán estrenando más series animadas. Por ejemplo, mostraron las primeras imágenes de “Spider-Man: Freshman Year” y “Marvel Zombies”.

La última serie mencionada llegará a la aplicación Disney Plus en 2024 y reunirá a varios superhéroes para que enfrenten a otros que se han transformado en zombis. Shang-Chi, Kate Bishop’s Hawkeye, Yelena Belova, Red Guardian, Death Dealer y Kamala Khan son algunos de los héroes que protagonizarán la historia.

“Marvel Zombies fue, creo que podría haberlo mencionado desde el principio, como si hiciéramos este tipo de pastel en el cielo desechable. Al principio no pensé que en realidad tiene una carrera muy famosa”, declaró AC Bradley para el medio Discussing Film el año pasado.

“La parte divertida de Marvel Zombies, al menos para mí, fue profundizar en esa carrera inicial”, explicó Bradley. “Probablemente más que cualquier otro episodio de What If...?, tomamos directamente del cómic para inspirarnos y para piezas reales, como escenas porque es muy bueno... En realidad, fue una especie de obviedad que creo que se nos ocurrió por accidente. Acabo de hacer un juego de palabras con zombis sin pensarlo dos veces. Me acabo de dar cuenta de eso”, añadió.

Así se verán los personajes de “Marvel Zombies”

nothing else matters to me other than zombie fighting JIMMY WOO pic.twitter.com/aY9NNCvEhT — Rachel Paige (@rachmeetsworld) July 22, 2022

