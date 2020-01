“Morbius” es la nueva película de la alianza entre Sony y Marvel que verá la luz este año. Además, se ha confirmado que la misma se cruzará con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), por lo que muchos ya han comenzado a teorizar que la misma dejaría todo listo para una cinta de Blade. ¿Por qué? Por la introducción a los vampiros.

El primer tráiler de “Morbius” muestra como el personaje de Jared Leto se transforma lentamente en un verdadero vampiro, uno que no demora en entrar en acción hasta completar su forma clásica de los cómics: piel pálida, colmillos enormes, ojos rojos y poderes sobrehumanos.

Pero lo más importante de todo el tráiler, es que algunas escenas confirman que efectivamente esta película está dentro del MCU. Esto recibió mucha atención porque en el pasado Sony y Marvel Studios han tenido diferentes conflictos sobre cómo combinar sus universos a través de Spider-Man o si ambos llevarían sus propios mundos por su lado.

En el avance se observa una pared con un grafiti de Spider-Man con la palabras “murderer”, dando alusión a lo que pasó con Spider-Man en las escenas post-créditos de “Spider-Man: Far From Home”, cuando fue acusado públicamente de asesinar a Mysterio.

Por otro lado, la aparición al final de Vulture en el tráiler de “Morbius” no solo confirma que este personaje estará conectado al Spider-Man de Tom Holland, sino también que el Venon de Tom Hardy tendrá un encuentro inevitable con el arácnido en el futuro.

Ahora, hablando del cine de Marvel Studios, en las más de 20 películas se ha explorado diferentes géneros y elementos que han unido razas como elfos, monstruos, aliens, magos, dioses, universos alternativos y viajes en el tiempo, pero lo que hasta ahora no ha incluido ha sido la aparición de vampiros en su mundo.

Los fans de Blade han visto en esto un problema constante durante años, ya que significaba que su personaje favorito no podría aparecer. Pero… ¿realmente no existían hasta Morbius? ¿O él sería la puerta para revelar un mundo desconocido dentro del MCU que no se había explorado hasta ahora?

Morbius podría abrir la puerta a toda una nueva raza de criaturas: los vampiros (Foto: Sony Pictures)

Además, de no ser así de todas maneras “Morbius” podrían en la mesa la explicación perfecta de cómo aparecen los vampiros en el MCU. El concepto y su explicación ya no serían material de importancia para una supuesta película de Blade, ya que Sony habría cubierto todo esto con la película de Jared Leto.

Es necesario a este punto mencionar el por qué se le llama a Morbius “The Living Vampire” en los cómics de Marvel y no solo un vampiro. La respuesta es que Morbius no es un vampiro en el sentido tradicional de la palabra porque no es un muerto viviente. Él tiene las habilidades de uno, pero fue transformado físicamente con experimentos a diferencia de estas criaturas sobrenaturales que fueron originados por el mayor enemigo de Blade, el inmortal Drácula.

Este hecho no quiere decir que Blade y Morbius no estén conectados. Se rumorea que lo más pronto posible que la película del caza vampiros llegue a los cines sería en el 2022, tiempo suficiente para establecer cuál sería la conexión entre ambos personajes.

Blade se une al Universo Cinematográfico de Marvel con Mahershala Ali como protagonista (Foto: AFP)

En un primer momento, Morbius podría iniciar una epidemia con su virus convirtiendo a varias personas en vampiros, teniendo así la necesidad que alguien como Blade aparezca a exterminarlos. Por otro lado, este podría mencionarse como una amenaza para el mismo Morbius, descubriendo que existen personas que eliminan vampiros por el mundo.

Otra opción es que el MCU vaya más por el lado de lo sobrenatural, haciendo una referencia a que los vampiros sí existen en el MCU y una persona (Drácula) es el origen de todo lo que está pasando con Morbius, pero sus experimentos lo transformaron en otro ser diferente a los clásicos “chupa sangre” de los cómics.

¿Podrían juntarse Morbius y Blade en un crossover en el futuro? Es posible, pero dependerá del camino que Sony y Marvel sigan con sus producciones en los próximos años. Además, aún se tiene que ver si el origen de los vampiros del MCU será uno solo o se trabajarán con ambos modelos de personaje para generar un conflicto entre los dos.

En los cómics de Marvel Morbius y Blade se han unido y enfrentado numerosas veces, y de hecho Blade es el resultado de una mordida del “Living Vampire”. Fue él quien con una mordida le brindó algunas cualidades sobrehumanas. Lo más probable es que, si se unen en una sola película, lo hagan para eliminarse definitivamente, o para que una amenaza mayor los oblige a unir fuerzas, ya sea en forma de Drácula o cualquier otro enemigo sobrenatural.