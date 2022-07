Ya puedes ver el último episodio de “Ms. Marvel” en la plataforma Disney Plus. Se trata de un hito para el universo cinematográfico de los Vengadores, pero no por la aparición de Carol Danvers (Capitana Marvel), sino por la confirmación de que sí existen los mutantes.

Este capítulo busca explicar varios elementos que han quedado flotando desde el inicio de la fase 4. Por un lado, la productora se toma un momento para explicar que las dimensiones son diferentes a los multiversos y a los viajes en el tiempo.

Lo extraño es que esta misma producción rompe con las reglas ya establecidas del UCM. Kamala Khan logra viajar al pasado y cambia un importante elemento en la vida de su familia, lo cual no es castigado por la TVA y va en contra de lo que vimos en “Avengers: Endgame”.

“Ms. Marvel” introduce a los mutantes

Tras la compra de Fox a manos de Disney, se le abrió una nueva puerta de Marvel Studios: el regreso de los mutantes de los X-Men. Hasta entonces, la productora se había volcado en el desarrollo de Inhumans, otro tipo de seres superpoderosos que viven en la Tierra.

“Ms. Marvel” en su último episodio revela que Kamala Khan no es inhuman, sino que se trata de una mutante. Bruno, su mejor amigo, le comenta que toda su familia tiene una mutación e inmediatamente suena el tema de la vieja serie de los X-Men.

Recordemos que una situación similar se vio en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Charles Xavier o Profesor X llegó en su silla a la escena de la Tierra 838 con el tema de los X-Men.

