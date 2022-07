El Universo Cinematográfico de Marvel cuenta con varias producciones exitosas como “Black Panther”, “Spider-Man: No Way Home” o “Avengers: Endgame”, pero también hay otras que no se han llevado los mejores puntajes de parte de la crítica especializada, sobre todo series.

“Ms. Marvel” ha roto la tendencia y se ha convertido en la serie con mejor puntaje del UCM según la crítica. Logra cerrar su primera temporada con una nota de 98 sobre 100, inclusive supera a “Black Panther” y “Agents of S.H.I.E.L.D.”

Detrás se encuentra la serie animada “What if...?”, “Endgame” y la primera cinta de Iron Man. No obstante, las preferencias de los espectadores es un tanto diferente. La serie de Kamala Khan alcanza una nota de 80 sobre 100 según los fans.

Es superada por “Ant-Man and the Wasp”, “Thor: Love and Thunder”, “Avengers: Age of Ultron”, entre otras. La producción mejor valorada por los fans es la reciente cinta de Sony y Marvel “Spider-Man: No Way Home”.

Por supuesto, será sumamente complicado superar a una película que reunió a tres generaciones de Spider-Man. No obstante, el camino de Iman Vellani no ha terminado, volverá a interpretar a Khan en “The Marvels”, la secuela de “Capitana Marvel”.

Teaser del capítulo final de “Ms. Marvel”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.