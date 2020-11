Dentro de las series más populares de Netflix hay varias producciones de fantasías como The Witcher y The Umbrella Academy. Hace solo unos días, la plataforma anunció que la primera serie mencionada ya está grabando las escenas de su segunda temporada.

Por otro lado, The Umbrella Academy confirmó que contará con una tercera temporada. Al igual que las dos temporadas pasadas, la tercera tanda de estrenos contará con 10 capítulos.

El rodaje se realizará en Toronto, Canadá, y no se espera mayores cambios con respecto al reparto original de la serie.

Me pregunto quien va a dirigir la tercera temporada de @UmbrellaAcad ? 🧐🤓 https://t.co/C6yJ2Ww1xh — Paco Cabezas (@Paco_Cabezas) November 10, 2020

¿Qué veremos en la tercera temporada?

Como es habitual, “The Umbrella Academy” cerró su segunda temporada con un cliffhanger o un argumento que nos enlace con lo que llegará después. Te advertimos que las siguientes líneas cuentan con spoilers de la pasada temporada de la serie.

El capítulo “El fin de algo” cierra con el regreso de los hermanos Hargreeves regresando a su tiempo original, en donde no se había destruído la Tierra. No obstante, con el cambio del pasado, el doctor Hargreeves ha tomado a otros aprendices y no a ellos.

La temporada 3 veríamos un enfrentamiento entre todos estos super personajes. Lamentablemente, no sabemos cómo solucionarán el caso de no haber sido ellos los elegidos en un primer momento.