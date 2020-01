Todos los detalles van quedando listos para la presentación de los Oscar 2020. Marvel Studios, en esta ocasión, ha logrado la nominación a ‘Mejor Efectos Visuales’ con Avengers: Endgame. Pese a que solo es una categoría los actores que interpretan a los Vengadores estarán presentes en la velada.

Veamos la lista. La gente de Marvel que leerá la carta de los ganadores de los Oscar 2020 son Zazie Beetz, de Deadpool 2 y Joker, y Mark Ruffalo, conocido por su papel de Hulk en el UCM.

Si ampliamos la perspectiva con los actores de DC Comics y Star Wars, tenemos a Gal Gadot y Kristen Wiig, ambas Wonder Woman, y Kelly Marie Tran, de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias.

Joker es el favorito por la Academia al tener 11 nominaciones. El irlandés , Once Upon a Time in Hollywood y 1917 están bastante cerca de Joker con 10 nominaciones cada uno.

La 92va edición de los Premios de la Academia Oscar 2020 se transmitirá el domingo 9 de febrero.