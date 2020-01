Todo listo para los Oscar 2020. Aunque Marvel solo compita en la categoría ‘Mejor Efectos Visuales’ con Avengers: Endgame, los organizadores del evento apostaron por sus estrellas para la presentación de los nominados.

Veamos la lista. La gente de Marvel que leerá la carta de los ganadores de los Oscar 2020 son Zazie Beetz, de Deadpool 2 y Joker, y Mark Ruffalo, conocido por su papel de Hulk en el UCM.

Si ampliamos la perspectiva con los actores de DC Comics y Star Wars, tenemos a Gal Gadot y Kristen Wiig, ambas Wonder Woman, y Kelly Marie Tran, de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias.

Joker es el favorito por la Academia al tener 11 nominaciones. El irlandés , Once Upon a Time in Hollywood y 1917 están bastante cerca de Joker con 10 nominaciones cada uno.

La 92va edición de los Premios de la Academia Oscar 2020 se transmitirá el domingo 9 de febrero.