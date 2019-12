Películas y Series de estreno 2020, Marvel y Dc este año estuvo lleno de películas de superhéroes. Brie Larson se puso en los zapatos del Capitán Marvel por primera vez. Shazam recibió el tratamiento de reinicio.

Películas y Series de estreno 2020, Avengers: Endgame se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Pero esto es Estados Unidos, y si todavía hay dinero por ganar, las grandes corporaciones de entretenimiento intentarán exprimir cada centavo de una franquicia hasta que todos los posibles miembros de la audiencia estén más allá del agotamiento de los superhéroes.

Películas y Series de estreno 2020, ya hay una lista completa de historias de héroes llenas de acción en la alineación hasta 2022, pero esta vez, hay caras nuevas y cierta diversidad refrescante entre los actores. En todo caso, esta lista debería convencer de que las franquicias que creíamos, habían terminado por buena voluntad, de hecho, nunca terminan. Spider-Man volverá.

Batman ha vuelto. Black Panther está de vuelta. Lo emocionante es seguir adelante, los grandes gigantes del cómic están haciendo un mejor esfuerzo de representación en las historias de superhéroes.

Esto significa que en los próximos años, Harley Quinn y Black Widow tendrán sus propias características para que coincidan con el hecho de que Wonder Woman está de vuelta y Thor está siendo interpretada por Natalie Portman.

El futuro del MCU también contará con su primer protagonista de superhéroe asiático-estadounidense con Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. El futuro parece brillante para Marvel Cinematic Universe y el mundo de las películas de DC en el futuro. Esto es lo que viene pronto.

(Foto: Reddit)

Buenas noticias, Margot Robbie está aquí para compensarte repitiendo su papel de Harley Quinn en Birds of Prey, una estrafalaria de chicas que incluye a los personajes favoritos de los fanáticos Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Renee Montoya (Rosie Pérez) y Cassandra Cain (Ella Jay Basco), además de Ewan McGregor en un villano turno como Black Mask. Si te gustan las películas de Deadpool, o las películas de atracos con mujeres pateando traseros, probablemente te gustará esta. Es la primera película de superhéroes dirigida por una mujer de color (Cathy Yan).

Tráiler

Será Estrenada el 07 de Febrero del 2020.

(Foto: Heroic Hollywood)

Hasta ahora, Sony mantiene los detalles de la trama de Venom 2 en secreto, pero una de las escenas posteriores al crédito de la primera entrega podría ser la clave para descubrir qué historia del cómic adaptarán.

Como saben, Woody Harrelson participa en la película dando vida a Cletus Cassady, un psicópata asesino sediento de sangre que fue muy investigado por el periodista Eddie Brock durante los primeros minutos de la cinta.

Después de toda la acción, esta escena se filma donde va a visitar San Quitin, a la cárcel de máxima seguridad de la ciudad. Cuando lo tiene cara a cara, comienza a amenazarlo, pero lo más interesante es su frase final: “Cuando salga de aquí, y le aseguro que lo haré, habrá una carnicería”.

Aunque es poco probable que Venom 2 se adapte fielmente a la saga de los cómics, donde Spider-Man y el simbionte unen fuerzas para derrotar a Carnage, desde el arácnido El héroe pertenece a Disney, podría incluir otro superhéroe como Deathlok, Iron Fist o Morbius.

Tráiler

Venom 2 aún no tiene un tráiler, pero considerando que el primer avance de la película anterior fue lanzado el 8 de febrero de 2018 y suponiendo que el secuela se estrena el 02 de Octubre del 2020, es probable que las primeras imágenes lleguen en febrero del próximo año.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló en la Comic-Con 2019 de San Diego que el origen de Los Eternos en la película será muy distinta a la de los cómics.

La dirección estará a cargo de Chloé Zhao, el guión será de Matthew Firpo y Ryan Firpo; mientras que la producción será realizada por el propio Kevin Feige acompañado de Nate Moore.

Aunque todavía no se tiene claro cuál será exactamente la trama de la película. La historia de Los Eternos se ha ido construyendo en diversas películas del UCM. Por ejemplo, en la primera película de los Guardianes de la Galaxia.

En el film de James Gunn, cuando nuestros héroes visitan al Coleccionista, este les cuenta la historia de la Gema del Poder donde se aprecia a un Celestial (creadores de Los Eternos) destruyendo un planeta. Además, el planeta Knowhere donde opera no es más que la cabeza de otro Celestial.

Por otra parte, ya hemos visto a un Eterno en la pantalla grande. Thanos, villano de Marvel que salió en Avengers: Endgame, es hijo de dos Eternos.

Tráiler

Aun no hay un tráiler oficial, probablemente sea el próximo año que sea estrenado. El estreno de la película será el 06 de Noviembre del 2020.

(Foto: E! News)

Hasta la fecha solos sabíamos dos detalles importantes de Wonder Woman 1984. Primero, que la fecha de estreno sería en verano de 2020 y que Chris Pine volvería a interpretar su papel de Steve Trevor.

Pero ahora ya tenemos mucha más información. La historia transcurre en los años 80 y podremos ver a Diana Prince actuando como espía durante la Guerra Fría. ¿Su misión? Cazar a un espía ruso infame muy peligroso. Esta película también se desviará de la línea de tiempo que conocimos de la Mujer Maravilla establecida en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. Ya que en la secuela, el personaje es conocido como una superheroína. En la película de 2016 se mantenía en el anonimato.

Tráiler

Será estrenada el 05 de Junio del 2020.

(Foto: SensaCine.com)

“Es una película sobre el perdón de uno mismo y es una película sobre la familia. Creo que en la vida casi llegamos a la mayoría de edad y tienes este tipo de momentos en los que estás en una fase de transición y luego te mueves más allá y pienso en la película independiente de Black Widow. Creo que el personaje se encuentra, cuando la encontramos, en un momento de crisis real, y a lo largo de la película, enfrentándose a sí misma de muchas maneras y muchas cosas que la hacen, ella, ella realmente llega esa crisis en el otro lado y comenzamos a restablecernos donde es una persona más auto-poseída. Así que ese es su viaje, bueno, espero de todos modos”, dijo Johansson en una entrevista con Vanity Fair antes del Día de Acción de Gracias.

Asimismo, Johansson y Weisz le explicaron a CNN que la película profundizará en los personajes de las tres mujeres. “Creo que aprenderán sobre lo que Natasha teme, y creo que aprenderán sobre qué partes de sí misma le producen miedo. Realmente la ves en un lugar bastante desmoronado, y ella tiene que recuperarse”.

“Hay tres narraciones femeninas complicadas muy bien escritas, lo cual es muy inusual en una película de superhéroes”, aseguró Weisz.

Algunos reportes han indicado que la película de Black Widow se ambientaría antes de los eventos de “The Avengers”, del 2012. De hecho, una primera sinopsis revelaría que la fecha exacta sería dos años antes de “Iron Man”, en el 2006, cuando Natasha Romanoff tenía 22 años.

Tráiler

Esta precuela verá la luz el 1 de mayo de 2020.

(Foto: fanactu.com)

La sinopsis de Morbius por ahora, se mantiene en absoluto secreto. Pero sí hay algunas cosas que ya sabemos:

No estará relacionado con el Spiderverso de Marvel, por lo que no habrá referencias a las películas de Tom Holland .

Será una película de terror con tintes de acción.

Morbius no será un villano, sino un antihéroe.

Tendrá un toque gótico bastante presente.

Mismo universo que Venom.

Lejos de eso, no sabemos mucho más. Pero, ¿quién es Morbius? Se trata de uno de los villanos de Spider-Man cuya verdadera identidad es la de un ex-bioquímico llamado Michael Morbius que, tras un experimento fallido para curar su trastorno sanguíneo, acabó con habilidades sobrehumanas y rasgos físicos vampíricos. La primera vez que le vimos fue en 1971 luchando contra Spider-Man.

Tráiler

Será estrenada el 21 de Julio del 2020.

Series de Marvel en Disney +

The Falcon and the Winter Soldier

(Foto. Marvel)

Se espera que esta serie tenga lugar después de los eventos de Avengers: Endgame, lo que significa que Falcon está en posesión del escudo del Capitán América. Emily Van Camp repite su papel de Soldado de Invierno como Sharon Carter, una ex S.H.I.E.L.D. El agente y Daniel Brühl regresan como el villano de la Guerra Civil Helmut Zemo.

La gran incorporación nueva es Wyatt Russell como John Walker, quien en los cómics era un supervillano que se llamaba Super-Patriot. Malcolm Spellman sirve como showrunner mientras Kari Skogland dirige. La filmación comenzó en noviembre de 2019.

WandaVision

(Foto: Marvel)

Lo que sabemos hasta ahora: el anuncio de esta confunde a muchos, ya que la visión de Paul Bettany todavía está muerta al final de Avengers: Endgame, pero la especulación ha corrido desenfrenada de que esta serie tendrá lugar al menos parcialmente en la mente de Scarlet Witch, ya que ella se manifestó una versión familiar soñada de su vida con Vision en la casa de los años 50.

Feige ha dicho que esta serie conducirá directamente a la secuela de la película Doctor Strange en el multiverso de la locura, en la que Olsen coprotagonizará junto a Benedict Cumberbatch, y WandaVision explorará la relación entre Scarlet Witch y Vision.

Teyonah Parris interpretará una versión adulta del personaje de Monica Rambeau del Capitán Marvel, Kathryn Hahn interpretará a un “vecino entrometido”, y Randall Park y Kat Dennings volverán a interpretar sus papeles de MCU como Jimmy Woo (Ant-Man and the Wasp) y Darcy Lewis (las películas de Thor), respectivamente. Jac Schaeffer, coguionista de la película Black Widow y Captain Marvel, actúa como showrunner, mientras que Matt Shakman (Game of Thrones) dirigirá.

Loki

(Foto: Marvel)

Así que recordarás que en Avengers: Endgame, cuando los Vengadores viajan en el tiempo a la Batalla de Nueva York, Loki que estaba asediando a Nueva York en ese momento pone sus manos en el Tesseract y desaparece. Esta nueva serie, Loki, seguirá las hazañas de esa versión del personaje, una versión que no ha pasado por el arco redentor de Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok y Avengers: Infinity War, y una versión que definitivamente fue no asesinado por Thanos.

Según los informes, la serie encontrará al Dios de las travesuras viajando a través de varios períodos de tiempo, metiéndose en muchas travesuras. Lo que explica por qué el escritor de Rick y Morty, Michael Waldron, fue elegido como showrunner. Kate Herron dirigirá, y se espera que la producción comience a principios de 2020.

What If…?

(Foto: Marvel)

El primer y único nuevo programa de televisión de Marvel en Disney + es una adaptación de la serie de cómics What If ... ?, que era una serie de cómics únicos que imaginaban lo que sucedería si ciertos escenarios hubieran sido diferentes. Aquí, veremos cómo los eventos del MCU pueden haber tenido lugar si las circunstancias o los resultados hubieran cambiado un poco.

Se ha confirmado que la primera historia mostrará lo que habría sucedido si Peggy Carter hubiera tomado el suero del Súper Soldado en lugar de Steve Rogers, y qué pasaría si Loki hubiera manejado a Mjolnir en lugar de Thor. Jeffrey Wright hace su debut en MCU como la voz de Uatu / The Watcher y A.C. Bradley (Trollhunters) sirve como showrunner mientras Bryan Andrews dirige.

Hawkeye

(Foto: Marvel)

Esta serie limitada seguirá a Hawkeye después de los eventos de Endgame que entrenaron a su hija Kate Bishop, quien en los cómics finalmente asumió el manto de Hawkeye. Se rumorea que a Hailee Steinfeld se le ha ofrecido el papel de Kate, pero eso aún no se ha confirmado. Jonathan Igla (Mad Men) sirve como showrunner.

Moon Knight

(Foto: Marvel)

Basado en el personaje de cómic del mismo nombre, Moon Knight seguirá a un ex criminal que se convierte en “El puño de Kohnshu” y desarrolla múltiples personalidades.

She-Hulk

(Foto: Marvel)

Lo que se sabe hasta ahora no es mucho, pero cuando Kevin Feige anunció la serie She-Hulk en D23 el verano pasado, declaró: “Bruce Banner ya no es el único Hulk en el MCU”, lo que sugiere que Marvel tiene grandes planes para She- Hulk.

En los cómics, Jennifer Walters es la prima de Bruce Banner que obtiene sus poderes de Hulk después de recibir una transfusión de sangre de él. Jessica Gao, quien ganó un Emmy por escribir el episodio “Rick Pickle” de Rick and Morty, ha sido seleccionada para actuar como showrunner, y Mark Ruffalo.