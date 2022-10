Mucho se habla de que Deadpool 3 será una adaptación del cómic Deadpool Kills the Marvel Universe Again, de Cullen Bunn y Dalibor Talajic. Sería muy divertido ver a Wade Wilson, interpretado por Ryan Reynolds, asesinando uno a uno a los superhéroes de Marvel sin que eso afecte la historia canónica del UCM. Ahora que la Fase 4 explora el multiverso, Deadpool bien puede matar a quien guste sin alterar los eventos de la línea original de Marvel.

Un detalle interesante de este Deadpool es que no pudo matar a una de sus víctimas por una razón bastante singular que pocos seguidores de Marvel tienen conocimiento. La historia de Deadpool Kills the Marvel Universe Again empieza con el Bocazas siendo sometido a técnicas avanzadas de lavado de cerebro por parte de una camarilla de supervillanos, y engañado para matar a toda la comunidad de superhéroes.

El lavado de cerebro hace que Deadpool no se dé cuenta de lo que ha hecho hasta el final. A pesar del engaño mental, Deadpool insistió en dejar vivo a uno de sus compañeros de Mercs for Money. Hablamos de Gorilla-Man.

Gorilla-Man es encontrado con vida

Deadpool asesina a casi todo de los Mercs of Money

Luego de que Deadpool interviniera la base de los Mercs for Money, un grupo de héroes encuentra con vida a Gorilla-Man, el único sobreviviente. El detalle es que el desenlace no fue resultado de la compasión de Deadpool, sino de los poderes de Gorilla-Man. El héroe simio fue una vez un hombre conocido como Kenneth Hale, un cazarrecompensas que escuchó una leyenda local que decía: “si matas al mágico Gorilla-Man, te vuelves inmortal”. Con el tiempo, Hale descubrió que la leyenda es en realidad una maldición: el asesino se convierte en un gorila inmortal, no un ser humano inmortal.

Entonces, si Deadpool hubiera matado a Hale, la maldición simplemente se transferiría a él, convirtiéndolo en Gorillapool. El detalle es importante, porque revela que el lavado de cerebro de Deadpool no es completo, sino que se mantiene atento a los detalles para hacer sus asesinatos.

¿Será que algo de esto veremos en Deadpool 3? Aún es temprano para adelantar juicio, porque el estreno está programado para 2024.

