En estos momentos, se lleva a cabo en los Estados Unidos una de las huelgas más grandes de guionistas y escritores, liderada por el sindicato WGA. Esto ha obligado a mover el calendario de muchas producciones cinematográficas y también de algunas series que estaban en camino. “Daredevil: Born Again” ha sido una de las afectadas.

El medio Deadline compartió un reciente reporte en donde afirma que tanto la serie de Marvel Studios, Daredevil, y “The Penguin” han “tenido que tirar la toalla”. Mantuvieron durante semanas varias sus producciones, pero se han visto afectados por las protestas que se llevan a cabo en Nueva York.

Afirma el portal que la producción que cerró repentinamente el 12 de junio y no se pudo reanudar por piquetes que no se levantaron en la zona del rodaje. Por este motivo, no se reanudaron las acciones durante el resto de la semana.

Caso similar se ha vivido con el spin-off de The Batman, The Penguin. Se ha vuelto casi imposible rodar en Nueva York debido a los constantes piquetes que se realizan en las calles. Recordemos que “Daredevil: Bron Again” ya contaba con tres meses de rodaje ininterrumpido, pero se tendrá que posponer hasta una fecha indefinida.

¿Cuántos capítulos tiene “Daredevil: Born Again”?

“Daredevil: Born Again” es una serie de la saga del multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel. La idea partió desde la buena aceptación de los fans al retorno del actor Charlie Cox como el héroe ciego en la película “Spider-Man: No Way Home” y en “She-Hulk”.

Será una serie corta de solo 18 capítulos que narrarán una nueva etapa del superhéroe en un mundo lleno de personajes extraño y mutantes. Posiblemente, se aborde la historia de su expareja que le traiciona contra Kingpin.

Charly Cox volverá a interpretar a Daredevil. Foto: Marvel

¿Cuántos capítulos tiene “The Penguin”?

Batman también tiene su propio universo de producciones. DC trabaja en un spin-off en donde se narrará la historia del clásico villano El Pinguino. Colin Farrell retomará el papel de villano de Batman en una serie corta de 8 capítulos.

“Tras años a la sombra de su jefe, Oz Cobblepot encuentra un vacío de poder y decide agarrarlo con ambas manos, pero las diferentes facciones del hampa no se lo van a poner del todo fácil… Para empezar, Falcone dejó descendencia (reconocida, queremos decir). Y ya sabes el peso que la cuestión dinástica tiene entre las familias mafiosas”, detalla la sinopsis compartida por CQ.

Colin Farrell realizó una interpretación sobresaliente de The Penguin. Foto: DC

