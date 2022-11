No cabe duda que superar el trabajo de los hermanos Russo en el Universo Cinematográfico de Marvel será muy difícil. No obstante, “Black Panther: Wakanda Forever” se ha llevado muy buena opinión de los espectadores en el portal Rotten Tomatoes.

La cinta que cierra oficialmente la fase 4 del UCM se ha llevado un puntaje de 95 sobre 100. Poniéndose de esta manera como la tercera película con mejor puntaje de los fans del Universo Cinematográfico de los Vengadores, solo superado por Shang-Chi y Spider-Man: No Way Home.

Puntajes de las películas de la fase 4 del UCM

La producción que le dio inicio a la fase 4 fue “WandaVision”; allí, vimos por primera vez las consecuencias del chasquido de Hulk, el cual es fundamental para el desarrollo de la fase actual.

La serie que gira en torno a Scarlet Witch se llevó un 88% de parte de los fans en el portal Rotten Tomatoes, mientras que “The Falcon and the Winter Soldier” tuvo un 83 sobre 100 y “Loki” obtuvo un impresionante 90.

Luego de estas tres películas comenzaron a abrir los cines del mundo y fue el momento para estrenar “Black Widow”, una cinta que aborda el pasado de Natasha Romanova. La producción obtuvo un puntaje de 91.

Seguidamente, se estrenó “Shang-Chi” (98), “Eternals” (77), “Hawkeye” (89), “Spider-Man: No Way Home” (98), “Moon Knight” (89), “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (85), “Ms. Marvel” (80), “Thor Love and Thunder” (77) y “She-Hulk” (33).

¿Cuál de todas estas películas o series fue tu favorita? Como habrás podido notar, Marvel Studios ha escapado a las producciones de acción para diversificar el ambiente en el UCM con comedias, series para adolescentes y de intriga.

