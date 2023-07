El reto viral de la semana ahora es protagonizado por Marvel. Los Vengadores llevan en los cines desde el año 2008, con el estreno de la primera película de Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr. Desde entonces, se han estrenado 39 producciones, entre Marvel, Fox y Sony, las cuales han creado todo un universo fantástico en donde conviven varios equipos de héroes. ¿Deseas saber qué tan fan eres de los Vengadores? Pues te compartimos un simple test a modo de acertijo en donde deberás descubrir qué personajes se ocultan bajo estas descripciones. Por supuesto, no podrás conocer sus poderes o sus trajes, pero dejamos algunas pistas sobre su entorno o qué papel toman en el UCM.

¿Estás listo? Son tres acertijos retorcidos que te desafiarán a pensar fuera de la caja. Están diseñados para que descubras a qué personaje de Marvel nos referimos, pero aquí está el giro: no mencionaremos sus poderes o apariencias de manera directa. ¡Buena suerte!

Acertijo 1

“Dos hermanos soy, mas no de la misma madre. En el espacio puedo morar, en la tierra puedo hallar. Soy viejo y a la vez joven, y el peso del mundo he llevado. De plata y verde soy, pero en la oscuridad siempre me he quedado”.

¿Te suena de algún lado este personaje? Presta atención a los colores y dónde suele andar. Parece ser un escurridizo personaje que ha aparecido en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel. En la parte inferior de la nota encontrarás las respuestas.

Acertijo 2

“Me encuentro tanto al inicio como al final, aunque no siempre presente, mi esencia es vital. Fui creado y destruido, siempre volviendo a ser. La solución y el problema, en mí puedes ver”.

Este es un tanto difícil. ¿Será que lo puedes ver y otras veces no? Siu buscas una pista extra, solo podemos decirte que no se trata de The Watcher o el Vigilante, aunque también tiene la habilidad de moverse libremente por los espacios.

Acertijo 3

“No soy rey, pero tengo una corona. En mi isla, siempre brilla el sol. Ruge mi nombre en el anochecer, con fuerza y honor, siempre de pie”.

Tras un acertijo tan complicado como el segundo, vamos con una más fácil. Este personaje también ha sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque ya no lo veremos más. ¿Es esta suficiente pista para que sepas de quién se trata? A continuación las respuestas.

Respuestas a los acertijos

Acertijo 1

La respuesta a este acertijo es Loki.

Explicación:

“Dos hermanos soy, mas no de la misma madre.” - Loki tiene dos hermanos, Thor y Balder. Thor es su hermano adoptivo, pues Loki es hijo de Laufey, rey de los Gigantes de Hielo, pero fue adoptado por Odin, padre de Thor. Balder es su hermano por parte de padre, ambos son hijos de Odin.

“En el espacio puedo morar, en la tierra puedo hallar.” - Loki, como personaje de los cómics de Marvel, ha residido en diferentes lugares, incluyendo Asgard (que se encuentra en un plano dimensional distinto, a menudo representado en el espacio) y la Tierra.

“Soy viejo y a la vez joven, y el peso del mundo he llevado.” - Loki es un dios Asgardiano y, como tal, es mucho más antiguo de lo que aparenta. La segunda parte se refiere a un momento en el que Loki llevó literalmente el peso del mundo en su espalda como parte de una maldición.

“De plata y verde soy, pero en la oscuridad siempre me he quedado.” - Se refiere a los colores que a menudo se asocian con Loki en los cómics y las películas: el verde y el plateado. La “oscuridad” se refiere a su naturaleza como el “Dios de las travesuras”, a menudo retratado como un villano o, en el mejor de los casos, un antihéroe.

"Loki" volverá en la segunda temporada de su serie en solitario en Disney Plus. (Foto: Marvel Studios)

Acertijo 2

La respuesta a este acertijo es Vision.

Explicación:

“Me encuentro tanto al inicio como al final.” - Vision fue creado por Ultron, un villano que quería destruir a los Vengadores (el inicio), pero Vision termina siendo vital para la derrota de Ultron (el final).

“Aunque no siempre presente, mi esencia es vital.” - Aunque Vision no siempre ha estado presente en todas las películas o cómics de Marvel, su “esencia” (la Gema del Infinito de la Mente que reside en su frente) es vital para muchos de los arcos argumentales, especialmente en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Fui creado y destruido, siempre volviendo a ser.” - Vision ha sido creado y destruido en varias ocasiones, tanto en los cómics como en las películas. Sin embargo, siempre parece encontrar una manera de volver, a menudo en una nueva forma o con una nueva perspectiva.

“La solución y el problema, en mí puedes ver.” - Vision es a menudo tanto la solución como el problema en muchas historias. Como ejemplo, su creación sirvió para derrotar a Ultron, pero también fue la clave para que Thanos completara el Guantelete del Infinito, causando la eliminación de la mitad de seres vivos del universo.

White Visión fue activado para que atraviese el maleficio de Westview y se enfrente a la versión de Vision. (Foto: Disney +)

Acertijo 3

La respuesta a este acertijo es Black Panther (Pantera Negra).

Explicación:

“No soy rey, pero tengo una corona.” - Aunque Black Panther (T’Challa) no es un rey en el sentido tradicional de la palabra, es el líder de Wakanda, un reino ficticio en África. Se refiere a él como rey y lleva una “corona” en forma de su traje de Pantera Negra.

“En mi isla, siempre brilla el sol.” - Wakanda no es una isla en el sentido geográfico, pero es un reino independiente y aislado, con tecnología avanzada y recursos abundantes (en particular, el vibranium). A menudo se describe como un lugar de gran belleza y prosperidad, de ahí la mención del sol brillante.

“Ruge mi nombre en el anochecer.” - Este es un juego de palabras sobre el hecho de que Black Panther es, bueno, una pantera. Las panteras son conocidas por su rugido, y como Black Panther es una figura temida y respetada, se puede decir que su “nombre ruge” en el anochecer.

“Con fuerza y honor, siempre de pie.” - Black Panther es conocido por su fuerza física, pero también por su honor y sentido del deber. A pesar de los numerosos desafíos que ha enfrentado, siempre ha permanecido de pie y ha luchado por lo que cree.

Chadwick Boseman fue el actor que le dio vida a T'Challa en el mundo de Marvel. (Foto: AFP)

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.