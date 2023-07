El Universo Cinematográfico de Marvel tiene mucho más por estrenar en Disney Plus y en cines. Tras el éxito de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″, la productora compartió la primera temporada de “Secret Invasion″, la cual conecta con “The Marvels”. Si has visto los avances de la película, notarás de que se trata de una sucesión de hechos.

El capítulo 6 estrenado el 26 de julio deja todos los cimientos necesarios para poder comprender el motivo por el cual Nick Fury no se encuentra en la Tierra. El personaje vuelve a S.A.B.E.R., la base espacial de protección del planeta.

¿Qué pasó al final de “Secret Invasion”?

Curiosamente, la serie “Secret Invasion” no temrina de solucionar todos los conflictos con los Skrulls. Tras detener los planes de destrucción de la humanidad de Gravik, Marvel Studios nos sitúa en otro conflicto: la guerra de los humanos contra los Skrull.

Así es, en el mensaje presidencial, el mandatario de los Estados Unidos anuncia que comienza una cacería de estos seres alienígenas y que los encontrará en cualquier lugar en donde se escondan. Seguidamente, vemos varias escenas en donde comienzan a asesinar a Skrulls encubiertos y en otras ocasiones se cometen errores.

Nick Fury no entrará en este conflicto, ya que desea volver a S.A.B.E.R. para terminar un trabajo que quedó a la mitad.

¿Cómo conecta “Secret Invasion” con “The Marvels”?

Pricilla, la pareja de Fury, se reencuentra con él justo antes de ser llevado a la base en el espacio. El objetivo que ahora tiene el agente secreto es negociar la paz entre los Skrull y los Kree y dar inicio a la búsqueda de un hogar para ellos.

Como es de esperarse, otro conflicto se cruzará por medio. En los avances de “The Marvels” vemos que Monica Rambeau toca un extraño objetivo que orbita la Tierra y cruza sus poderes con Capitana Marvel y Ms. Marvel.

Las tres tienen habilidades relacionadas con la luz, así que cuando una de ellas hace uso de sus poderes se teletransporta donde está alguna de las otras dos. Fury es quien supervisa los experimentos en S.A.B.E.R. y ante sus ojos se da este extraño fenómeno.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.