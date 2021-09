Ahora sí ya tenemos fecha de la llegada de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings a la plataforma Disney Plus, luego de su estreno internacional en cines. Quienes no pudieron acudir a ver la película en la pantalla grande tendrán que esperar hasta el 12 de noviembre y sin pagar el Premier Access.

Marvel ha decido varios cambios respecto al estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings para evitar problemas legales, tal como sucedió con Black Widow y la denuncia de Scarlett Johansson contra Disney por haber cortado buena parte de sus beneficios al plantear un estreno simultáneo.

Lo que hizo la Casa de las Ideas con Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings fue estrenar la película en cines de todo el mundo y recaudó más de 300 millones de dólares. Recién dentro de unos meses llegará a la plataforma de Disney sin la necesidad de una larga espera, algo que venía sucediendo en el lapso del estreno en cines hasta la televisión.

El elenco de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos está conformado por Simu Liu, Awkwafina como Katy, Fala Chen como Jiang Li, Florian Muntenau como Razor Fist, Michelle Yeoh como Jiang Nan y Toney Leung como El Mandarín.

MARVEL | Lo mismo sucederá con Eternals

Matthew Belloni, un conocido insider de Hollywood dedicado al detrás de cámaras y producción de películas, adelantó que Eternals solo se verá en la pantalla grande.

“Después de que el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, básicamente retara a Shang-Chi a que le fuera bien en taquilla durante su fin de semana de estreno, la película hizo 94 millones de dólares en su primeros 4 días. [...] Me han dicho que Chapek y el director de distribución Kareem Daniel han decidido que la película de noviembre [Eternals] se estrenará exclusivamente en cines”.

