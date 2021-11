Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings trajeron de regreso los Diez Anillos a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. El detalle es que hay dos versiones de los Diez Anillos según la escena postcréditos de la película dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Simu Liu.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cuenta la historia de Shang-Chi y su complicada vida familiar, ya que su padre, Wenwu (Tony Leung), era el verdadero líder de los Diez Anillos. La obra cinematográfica tiene dos escenas postcréditos, siendo esta última que muestra la existencia de dos versiones de los Diez Anillos en este universo.

La primera escena muestra a Katy (Awkwafina) siendo reclutada por Wong (Benedict Wong) para discutir sobre los orígenes de los Diez Anillos, ya que estos demostraron ser una baliza que transmite un mensaje misterioso, para lo cual Wong también trajo a Carol Danvers (Brie Larson) y Bruce Banner (Mark Ruffalo).

SHANG-CHI | Segunda escena postcréditos

La siguiente escena postcréditos muestra a Xialing, quien regresó a la sede de los Diez Anillos y se demostró que se había convertido en el nuevo líder de la organización. El detalle es que Shang-Chi es el poseedor de los anillos, por lo que MCU ahora tiene dos versiones de los Diez Anillos: una física y el grupo criminal.

A pesar de que Shang-Chi tenía la idea de que disolvería la organización de los Diez Anillos, se mostró a Xialing entrenando a nuevas guerreras, dando una idea de los cambios que está a punto de traer a los Diez Anillos. A medida que la MCU sigue expandiéndose, muchos elementos continúan ramificándose y cambiando la historia de este universo.

