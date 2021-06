El Universo Cinematográfico de Marvel ha dado un salto importante en tanto a presentación de nuevos personajes. Recientemente, la productora comenzó a publicar las nuevas series de la fase 4 en Disney Plus: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”, mientras que prepara el estreno de películas como “Black Widow” y “Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos”.

Este último es un héroe que proviene de China y que todavía no ha entrado en acción en el UCM. Lo extraño es que no solo se centra en magia similar a la de Doctor Strange sino que ya se presenta todo un mundo fantásticos.

El nuevo tráiler oficial de la cinta, que Marvel ha compartido vía YouTube, ya supera las las seis millones de visualizaciones en el canal internacional y en la versión subtitulada al español se superan las 400 mil vistas.

Este avance se centra en la relación del protagonista con su padre. Tony Leung tomará el papel de Wenwu o más conocido en los cómics como “Mandarín”. Recordemos que este personaje ya ha sido mencionado en la tercera cinta de Iron Man.

Pero lo que más ha llamado la atención es la aparición de Fin Fang Foom, un dragón maligno que tendrá un rol importante en el desarrollo de la película. Se trata de una de las pocas criaturas fantásticas que se sumarán al UCM.

“Loki”: la verdad detrás de la TVA al descubierto en el capítulo 3

El Universo Cinematográfico de Marvel ha comenzado a revelar algunos detalles importantes sobre el funcionamiento del universo en la serie “Loki”. En el primer episodio, vimos que los Guardianes del tiempo son los que se encargan de mantener intacta la sagrada línea de tiempo.

Por supuesto, se explica que la misión de los Vengadores estaba planeado por estos poderosos seres. Lo que no se imaginaban era que Loki escapara con el teseracto en “Avengers: Endgame”.

Por este motivo, es juzgado y sentenciado a muerte. No obstante, Mobius intercede por él y pide que se una a TVA para que ayude a capturar a una variante de Loki que está eliminando a los minuteros y planeando un ataque.

Recién en el capítulo 3 conocemos a profundidad a Sylvie Lushton o más conocida como Lady Loki. Ambos personajes se unen para escapar de TVA pero quedan varados en el planeta Lamentis-1.

Allí, se explica que todos los integrantes de TVA en un momento fueron personas normales que se alejaron de su línea temporal. Inclusive, se da a entender que Loki también iba a perder la memoria tarde o temprano y se iba a convertir en otro integrante de la autoridad del tiempo.

Loki reacciona sorprendido y le comenta a Sylvie que ellos no saben que son variantes. Se espera que en el capítulo 4 regresen a las oficinas para sacar a Mobius de allí y que los tres colaboren para derrocar a los Guardianes del tiempo.

