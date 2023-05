Siempre es divertido disfrutar de una película en la comodidad de tu casa. Si es que no alcanzaste a ver “¡Shazam! La Furia de los Dioses!” (Shazam! Fury of the Gods) en los cines, puedes recurrir a una de las plataformas de streaming más populares de América Latina.

La película dirigida por David F. Sandberg y estelerizada por Grace Caroline Currey (Mary Bromfield), Rachel Zegler (Anthea), Marta Milans (Rosa Vásquez), Zachary Levi (Shazam!) y Asher Angel (Shazam!) está disponible desde ahora mismo en HBO Max Latinoamérica.

“¡Shazam! La Furia de los Dioses ya está disponible en #HBOMax y si alguna vez estuve triste, no me acuerdo 😎⚡️#DelCineATuCasa”, reza el tuit de la plataforma.

¡Shazam! La Furia de los Dioses ya está disponible en #HBOMax y si alguna vez estuve triste, no me acuerdo 😎⚡️#DelCineATuCasa pic.twitter.com/e9uUURizSR — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 23, 2023

Cómo crear una cuenta en HBO Max para ver Shazam 2

Visita el sitio web oficial de HBO Max o descarga la aplicación desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil.

Haz clic en la opción “Crear cuenta” o “Registrarse”.

Selecciona tu plan de suscripción. Puedes elegir entre el plan estándar o el plan premium, que incluye acceso a contenidos en calidad 4K.

Completa el formulario de registro con tu dirección de correo electrónico, contraseña y otros datos requeridos.

Acepta los términos y condiciones, así como la política de privacidad.

Elige tu método de pago preferido. HBO Max acepta tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otros métodos de pago en función de tu ubicación.

Proporciona la información de pago requerida y confirma tu suscripción.

Una vez completados estos pasos, recibirás un correo electrónico de confirmación con los detalles de tu cuenta.

Inicia sesión en HBO Max utilizando tu dirección de correo electrónico y contraseña.

¡Listo! Ahora puedes explorar y disfrutar del contenido disponible en HBO Max.

Sinopsis de Shazam 2

Regresa Billy Batson (Asher Angel), un joven huérfano de 14 años, normal y corriente, al que le cambia la vida por completo el convertirse en el superhéroe adulto Shazam (Zachary Levi) cada vez que grita la palabra “¡Shazam!”. Aunque con un niño en su interior, el poderoso cuerpo de Shazam hace lo que cualquier adolescente con superpoderes haría: ¡pasárselo bien! Ahora además, Billy ha conseguido encontrar una familia de acogida, y también un amigo: Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer). Sin embargo, la llegada de tres legendarias Diosas griegas, que reclaman sus poderes, pondrá en apuros al joven héroe y a todos sus amigos.

